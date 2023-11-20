20 ноября 2023

Эрдоган посоветовал Армении искать безопасность в сотрудничестве с соседями

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Запад не осознал начала новой эры в Восточном Закавказье после Карабаха Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Армения и ее граждане должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — передает слова Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости. Турецкий лидер отметил, что западные политики не осознали начала новой эры в Восточном Закавказье после конфликта в Карабахе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября, на следующий день армянские военнослужащие сложили оружие. Российские миротворцы участвовали в помощи мирному населению в регионе.

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Армения и ее граждане должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — передает слова Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости. Турецкий лидер отметил, что западные политики не осознали начала новой эры в Восточном Закавказье после конфликта в Карабахе. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября, на следующий день армянские военнослужащие сложили оружие. Российские миротворцы участвовали в помощи мирному населению в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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