В мире Эрдоган посоветовал Армении искать безопасность в сотрудничестве с соседями 20 ноября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 + Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Запад не осознал начала новой эры в Восточном Закавказье после Карабаха Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Армения и ее граждане должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — передает слова Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости. Турецкий лидер отметил, что западные политики не осознали начала новой эры в Восточном Закавказье после конфликта в Карабахе. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября, на следующий день армянские военнослужащие сложили оружие. Российские миротворцы участвовали в помощи мирному населению в регионе. Армения и ее граждане должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — передает слова Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости. Турецкий лидер отметил, что западные политики не осознали начала новой эры в Восточном Закавказье после конфликта в Карабахе. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября, на следующий день армянские военнослужащие сложили оружие. Российские миротворцы участвовали в помощи мирному населению в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям