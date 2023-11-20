Эрдоган посоветовал Армении искать безопасность в сотрудничестве с соседями

Армения и ее граждане должны искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — передает слова Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости. Турецкий лидер отметил, что западные политики не осознали начала новой эры в Восточном Закавказье после конфликта в Карабахе.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 19 сентября, на следующий день армянские военнослужащие сложили оружие. Российские миротворцы участвовали в помощи мирному населению в регионе.
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