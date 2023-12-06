МИД РФ раскрыл, пользуется ли Лавров iPhone

МИД РФ: Сергей Лавров не пользуется iPhone
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров пользуется телефоном другого производителя Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно не пользуется iPhone, у него смартфон другого производителя. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Сергей Викторович давно отказался от iPhone», — сообщило ведомство РИА Новости. По заявлению МИД РФ, Лавров пользуется смартфоном другого производителя.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 25 декабря запретит работникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и перестанет разрешать их закупку для собственных нужд. В Минцифры также запретили сотрудникам пользоваться гаджетами Apple для доступа к рабочим перепискам и приложениям, передает телеканал 360.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно не пользуется iPhone, у него смартфон другого производителя. Об этом сообщили в МИД РФ. «Сергей Викторович давно отказался от iPhone», — сообщило ведомство РИА Новости. По заявлению МИД РФ, Лавров пользуется смартфоном другого производителя. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 25 декабря запретит работникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и перестанет разрешать их закупку для собственных нужд. В Минцифры также запретили сотрудникам пользоваться гаджетами Apple для доступа к рабочим перепискам и приложениям, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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