МИД РФ раскрыл, пользуется ли Лавров iPhone

МИД РФ: Сергей Лавров не пользуется iPhone

06 декабря 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров пользуется телефоном другого производителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно не пользуется iPhone, у него смартфон другого производителя. Об этом сообщили в МИД РФ. «Сергей Викторович давно отказался от iPhone», — сообщило ведомство РИА Новости. По заявлению МИД РФ, Лавров пользуется смартфоном другого производителя. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 25 декабря запретит работникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и перестанет разрешать их закупку для собственных нужд. В Минцифры также запретили сотрудникам пользоваться гаджетами Apple для доступа к рабочим перепискам и приложениям, передает телеканал 360.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно не пользуется iPhone, у него смартфон другого производителя. Об этом сообщили в МИД РФ. «Сергей Викторович давно отказался от iPhone», — сообщило ведомство РИА Новости. По заявлению МИД РФ, Лавров пользуется смартфоном другого производителя. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 25 декабря запретит работникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и перестанет разрешать их закупку для собственных нужд. В Минцифры также запретили сотрудникам пользоваться гаджетами Apple для доступа к рабочим перепискам и приложениям, передает телеканал 360.