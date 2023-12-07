Азербайджан и Армения обменяются задержанными военными

Азербайджан освободит 32 военных из Армении. А армянская сторона, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военных. Это сделано, чтобы достичь мирного договора и нормализовать отношения между странами, сообщает агентство Azertag.
«Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора. <…> Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих», — говорится в совместном заявлении стран, информацию из которого приводит
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что Азербайджан и Армения смогли достичь соглашения по основным принципам мирного договора. Кроме того, Пашинян заявил, что армянская сторона предложила Азербайджану совершить обмен пленными. Он будет осуществлен по принципу «всех на всех».
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