Азербайджан и Армения обменяются задержанными военными

07 декабря 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Азербайджан освободит 32 военных, а Армения — двух Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Азербайджан освободит 32 военных из Армении. А армянская сторона, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военных. Это сделано, чтобы достичь мирного договора и нормализовать отношения между странами, сообщает агентство Azertag. «Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора. <…> Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих», — говорится в совместном заявлении стран, информацию из которого приводит агентство . В свою очередь, Армения освобождает двух военных из Азербайджана. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что Азербайджан и Армения смогли достичь соглашения по основным принципам мирного договора. Кроме того, Пашинян заявил, что армянская сторона предложила Азербайджану совершить обмен пленными. Он будет осуществлен по принципу «всех на всех».

Азербайджан освободит 32 военных из Армении. А армянская сторона, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военных. Это сделано, чтобы достичь мирного договора и нормализовать отношения между странами, сообщает агентство Azertag. «Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора. <…> Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих», — говорится в совместном заявлении стран, информацию из которого приводит агентство. В свою очередь, Армения освобождает двух военных из Азербайджана. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что Азербайджан и Армения смогли достичь соглашения по основным принципам мирного договора. Кроме того, Пашинян заявил, что армянская сторона предложила Азербайджану совершить обмен пленными. Он будет осуществлен по принципу «всех на всех».