Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

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Армения и Азербайджан должны провести обмен пленными по принципу «всех на всех», заявил Никол Пашинян Фото:
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Армения предложила Азербайджану совершить обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения предлагает Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех», — передает слова Пашиняна ТАСС. Ереван продолжает поступательное движение к установлению мира с Баку.

Армения и Азербайджан достигли соглашения по основным принципам мирного договора. Эту информацию ранее подтвердил Никол Пашинян.

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Армения предложила Азербайджану совершить обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения предлагает Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех», — передает слова Пашиняна ТАСС. Ереван продолжает поступательное движение к установлению мира с Баку. Армения и Азербайджан достигли соглашения по основным принципам мирного договора. Эту информацию ранее подтвердил Никол Пашинян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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