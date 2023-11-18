Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Армения и Азербайджан должны провести обмен пленными по принципу «всех на всех», заявил Никол Пашинян
новость из сюжетаНагорный Карабах прекращает существование
Армения предложила Азербайджану совершить обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Армения предлагает Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех», — передает слова Пашиняна ТАСС. Ереван продолжает поступательное движение к установлению мира с Баку.
Армения и Азербайджан достигли соглашения по основным принципам мирного договора. Эту информацию ранее подтвердил Никол Пашинян.
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