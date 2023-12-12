В Москве мужчина с ножом напал на двух людей в баре. Видео

13 декабря 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Нападавший схватил нож для нарезки фруктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В московском баре «Коньяк» мужчина с ножом для фруктов в ходе конфликта напал на посетителей. Об инциденте, произошедшем 12 декабря, сообщает источник. «Во время распития алкоголя между посетителями вспыхнул конфликт. Камеры зафиксировали, как мужчины сначала пытались успокоить агрессивного гостя. Далее конфликтовавший схватил с барной стойки нож, которым резали фрукты, и попытался с ним догнать оппонента, после чего его остановили», — приводит слова источника « Известия». По словам посетителей, в баре он появился впервые. В ходе потасовки пострадало два человека. Их отправили в больницу с порезами рук. Нападавший мужчина успел скрыться до приезда сотрудников полиции. В настоящее время его разыскивают.

В московском баре «Коньяк» мужчина с ножом для фруктов в ходе конфликта напал на посетителей. Об инциденте, произошедшем 12 декабря, сообщает источник. «Во время распития алкоголя между посетителями вспыхнул конфликт. Камеры зафиксировали, как мужчины сначала пытались успокоить агрессивного гостя. Далее конфликтовавший схватил с барной стойки нож, которым резали фрукты, и попытался с ним догнать оппонента, после чего его остановили», — приводит слова источника « Известия». По словам посетителей, в баре он появился впервые. В ходе потасовки пострадало два человека. Их отправили в больницу с порезами рук. Нападавший мужчина успел скрыться до приезда сотрудников полиции. В настоящее время его разыскивают.