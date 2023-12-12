Маск согласился с приговором Украине

13 декабря 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Если Киев не заключит мирное соглашение сейчас, то потеряет свои территории, считает Илон Маск Фото: U.S. Air Force /Justin R. Pacheco новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель компании SpaceX Илон Маск согласился с мнением американского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что Украина потеряет имеющиеся у нее сейчас территории в случае отказа от переговоров с РФ. Соответствующие посты были размещены в соцсети X. «По моему мнению, ваша оценка точна», — так Илон Маск прокомментировал пост Дэвида Сакса. В нем было сказано, что Украина навсегда потеряла Крым, ДНР, ЛНР, а также большую часть Херсонщины и Запорожья. Если Киев сейчас откажется от мирного урегулирования конфликта с Россией, то потеряет Харьков, Одессу и другие территории, уверены американские бизнесмены. В Москве много раз подчеркивали, что готовы к переговорам, однако лидер Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет вести диалог с Москвой о решении конфликта. Он предложил свой план урегулирования спора — страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года, но с этим призывом не согласны в РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Запада не получится вынудить РФ согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию. Одно из главных требований Кремля — признание Киевом новых территориальных изменений.

Основатель компании SpaceX Илон Маск согласился с мнением американского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что Украина потеряет имеющиеся у нее сейчас территории в случае отказа от переговоров с РФ. Соответствующие посты были размещены в соцсети X. «По моему мнению, ваша оценка точна», — так Илон Маск прокомментировал пост Дэвида Сакса. В нем было сказано, что Украина навсегда потеряла Крым, ДНР, ЛНР, а также большую часть Херсонщины и Запорожья. Если Киев сейчас откажется от мирного урегулирования конфликта с Россией, то потеряет Харьков, Одессу и другие территории, уверены американские бизнесмены. В Москве много раз подчеркивали, что готовы к переговорам, однако лидер Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет вести диалог с Москвой о решении конфликта. Он предложил свой план урегулирования спора — страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года, но с этим призывом не согласны в РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Запада не получится вынудить РФ согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию. Одно из главных требований Кремля — признание Киевом новых территориальных изменений.