12 декабря 2023

Маск согласился с приговором Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock, stock, Маск Илон
Если Киев не заключит мирное соглашение сейчас, то потеряет свои территории, считает Илон Маск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск согласился с мнением американского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что Украина потеряет имеющиеся у нее сейчас территории в случае отказа от переговоров с РФ. Соответствующие посты были размещены в соцсети X.

«По моему мнению, ваша оценка точна», — так Илон Маск прокомментировал пост Дэвида Сакса. В нем было сказано, что Украина навсегда потеряла Крым, ДНР, ЛНР, а также большую часть Херсонщины и Запорожья. Если Киев сейчас откажется от мирного урегулирования конфликта с Россией, то потеряет Харьков, Одессу и другие территории, уверены американские бизнесмены.

В Москве много раз подчеркивали, что готовы к переговорам, однако лидер Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет вести диалог с Москвой о решении конфликта. Он предложил свой план урегулирования спора — страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года, но с этим призывом не согласны в РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Запада не получится вынудить РФ согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию. Одно из главных требований Кремля — признание Киевом новых территориальных изменений.

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Основатель компании SpaceX Илон Маск согласился с мнением американского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что Украина потеряет имеющиеся у нее сейчас территории в случае отказа от переговоров с РФ. Соответствующие посты были размещены в соцсети X. «По моему мнению, ваша оценка точна», — так Илон Маск прокомментировал пост Дэвида Сакса. В нем было сказано, что Украина навсегда потеряла Крым, ДНР, ЛНР, а также большую часть Херсонщины и Запорожья. Если Киев сейчас откажется от мирного урегулирования конфликта с Россией, то потеряет Харьков, Одессу и другие территории, уверены американские бизнесмены. В Москве много раз подчеркивали, что готовы к переговорам, однако лидер Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет вести диалог с Москвой о решении конфликта. Он предложил свой план урегулирования спора — страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года, но с этим призывом не согласны в РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Запада не получится вынудить РФ согласиться на переговоры на условиях Украины и завершить спецоперацию. Одно из главных требований Кремля — признание Киевом новых территориальных изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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