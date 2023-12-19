В США засомневались в победе Украины даже при помощи Запада

Bloomberg: вооруженная помощь Запада вряд ли приведет Киев к победе в СВО
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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Когда Киев лишится помощи Запада, ему придется принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев скорее всего не достигнет прорыва в спецоперации, даже если получит помощь от Запада. Судя по тупиковой ситуации, СВО может продолжаться долгие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Помощь [Украине], вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», — передает агентство. Данную позицию высказали сторонники Киева в США и Евросоюзе.

В материале отмечается, что перспективы Киева становятся более мрачными. Спецоперация может продолжаться долгие годы, об этом свидетельствует тупиковая ситуация для ВСУ на фронте. В Европе считают, что Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ, когда лишится помощи. Если Киев не получит оружие, то, скорее всего, Россия будет стремиться установить контроль над большей территорией страны, отмечает агентство.

Ранее в Великобритании заявили, что ситуация для ВСУ заходит в тупик. Но СВО не может продолжаться вечно. Публицист Мэттью Пэррис предложил заключить сделку между Западом и Киевом для начала мирных переговоров. По его мнению, данные переговоры приведут к территориальным уступкам со стороны киевских властей, передает телеканал 360.

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Киев скорее всего не достигнет прорыва в спецоперации, даже если получит помощь от Запада. Судя по тупиковой ситуации, СВО может продолжаться долгие годы. Об этом сообщает Bloomberg. «Помощь [Украине], вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», — передает агентство. Данную позицию высказали сторонники Киева в США и Евросоюзе. В материале отмечается, что перспективы Киева становятся более мрачными. Спецоперация может продолжаться долгие годы, об этом свидетельствует тупиковая ситуация для ВСУ на фронте. В Европе считают, что Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ, когда лишится помощи. Если Киев не получит оружие, то, скорее всего, Россия будет стремиться установить контроль над большей территорией страны, отмечает агентство. Ранее в Великобритании заявили, что ситуация для ВСУ заходит в тупик. Но СВО не может продолжаться вечно. Публицист Мэттью Пэррис предложил заключить сделку между Западом и Киевом для начала мирных переговоров. По его мнению, данные переговоры приведут к территориальным уступкам со стороны киевских властей, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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