В США засомневались в победе Украины даже при помощи Запада

Bloomberg: вооруженная помощь Запада вряд ли приведет Киев к победе в СВО

19 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Когда Киев лишится помощи Запада, ему придется принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев скорее всего не достигнет прорыва в спецоперации, даже если получит помощь от Запада. Судя по тупиковой ситуации, СВО может продолжаться долгие годы. Об этом сообщает Bloomberg. «Помощь [Украине], вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», — передает агентство . Данную позицию высказали сторонники Киева в США и Евросоюзе. В материале отмечается, что перспективы Киева становятся более мрачными. Спецоперация может продолжаться долгие годы, об этом свидетельствует тупиковая ситуация для ВСУ на фронте. В Европе считают, что Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ, когда лишится помощи. Если Киев не получит оружие, то, скорее всего, Россия будет стремиться установить контроль над большей территорией страны, отмечает агентство. Ранее в Великобритании заявили, что ситуация для ВСУ заходит в тупик. Но СВО не может продолжаться вечно. Публицист Мэттью Пэррис предложил заключить сделку между Западом и Киевом для начала мирных переговоров. По его мнению, данные переговоры приведут к территориальным уступкам со стороны киевских властей, передает телеканал 360.

Киев скорее всего не достигнет прорыва в спецоперации, даже если получит помощь от Запада. Судя по тупиковой ситуации, СВО может продолжаться долгие годы. Об этом сообщает Bloomberg. «Помощь [Украине], вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя», — передает агентство. Данную позицию высказали сторонники Киева в США и Евросоюзе. В материале отмечается, что перспективы Киева становятся более мрачными. Спецоперация может продолжаться долгие годы, об этом свидетельствует тупиковая ситуация для ВСУ на фронте. В Европе считают, что Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ, когда лишится помощи. Если Киев не получит оружие, то, скорее всего, Россия будет стремиться установить контроль над большей территорией страны, отмечает агентство. Ранее в Великобритании заявили, что ситуация для ВСУ заходит в тупик. Но СВО не может продолжаться вечно. Публицист Мэттью Пэррис предложил заключить сделку между Западом и Киевом для начала мирных переговоров. По его мнению, данные переговоры приведут к территориальным уступкам со стороны киевских властей, передает телеканал 360.