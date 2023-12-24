Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за два миллиона рублей

25 декабря 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Визитку Путина с номерами, написанными от руки, продали за два миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визитная карточка 90-х годов, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину, была продана 24 декабря за два миллиона рублей. Об этом сообщили на аукционном онлайн-портале Bidspirit. «Сегодня. Продано за 2 000 000 рублей», — написано в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион . На визитке были от руки написаны номера. Эти записи делал президент лично. Ранее URA.RU сообщало, что визитку Путина выставили на торги в Петербурге. Эта визитка времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы.

Визитная карточка 90-х годов, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину, была продана 24 декабря за два миллиона рублей. Об этом сообщили на аукционном онлайн-портале Bidspirit. «Сегодня. Продано за 2 000 000 рублей», — написано в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион. На визитке были от руки написаны номера. Эти записи делал президент лично. Ранее URA.RU сообщало, что визитку Путина выставили на торги в Петербурге. Эта визитка времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы.