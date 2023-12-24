24 декабря 2023

Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Визитку Путина с номерами, написанными от руки, продали за два миллиона рублей Фото:

Визитная карточка 90-х годов, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину, была продана 24 декабря за два миллиона рублей. Об этом сообщили на аукционном онлайн-портале Bidspirit.

«Сегодня. Продано за 2 000 000 рублей», — написано в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион. На визитке были от руки написаны номера. Эти записи делал президент лично.

Ранее URA.RU сообщало, что визитку Путина выставили на торги в Петербурге. Эта визитка времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы.

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Визитная карточка 90-х годов, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину, была продана 24 декабря за два миллиона рублей. Об этом сообщили на аукционном онлайн-портале Bidspirit. «Сегодня. Продано за 2 000 000 рублей», — написано в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион. На визитке были от руки написаны номера. Эти записи делал президент лично. Ранее URA.RU сообщало, что визитку Путина выставили на торги в Петербурге. Эта визитка времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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