Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за два миллиона рублей

Визитку Путина с номерами, написанными от руки, продали за два миллиона рублей
Визитная карточка 90-х годов, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину, была продана 24 декабря за два миллиона рублей. Об этом сообщили на аукционном онлайн-портале Bidspirit.
«Сегодня. Продано за 2 000 000 рублей», —
Ранее URA.RU сообщало, что визитку Путина выставили на торги в Петербурге. Эта визитка времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы.
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