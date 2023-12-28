Лавров отреагировал на возмущения по военной базе РФ в Армении

Лавров: военная российская база в Армении размещена в соответствии с договором

28 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Российские военные базы в Армении находятся там на законном основании, отметил Сергей Лавров Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская военная база, которая находится на территории Армении, размещена там в соответствии с Международным договором от 1995 года. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он отреагировал на негативные рассуждения об этом со стороны, назвав их «вредными». «Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года», — подчеркнул Сергей Лавров во время интервью ТАСС. Он подчеркнул, что это помогает укреплять стабильную обстановку на территории Южного Кавказа и российские военные являются ключевым элементом обеспечения безопасности на этой территории. В ходе этого же интервью Лавров напомнил, что Запад хочет потеснить Москву в Армении. Он подчеркнул, что они не хотят приносить мир и стабильность на эту территорию.

Российская военная база, которая находится на территории Армении, размещена там в соответствии с Международным договором от 1995 года. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он отреагировал на негативные рассуждения об этом со стороны, назвав их «вредными». «Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года», — подчеркнул Сергей Лавров во время интервью ТАСС. Он подчеркнул, что это помогает укреплять стабильную обстановку на территории Южного Кавказа и российские военные являются ключевым элементом обеспечения безопасности на этой территории. В ходе этого же интервью Лавров напомнил, что Запад хочет потеснить Москву в Армении. Он подчеркнул, что они не хотят приносить мир и стабильность на эту территорию.