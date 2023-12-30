Потенциальный кандидат в президенты заступился за участницу «голой вечеринки» Ивлеевой

Ветеран Отраковский заступился за Anna Asti, выступавшую на «голой вечеринке»

30 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Иван Отраковский заявил, что с Anna Asti надо сначала побеседовать, прежде чем «отменять» ее творчество Фото: Рогулин Дмитрий/ITAR-TASS/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» С Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), которая участвовала в «голой вечеринке», следует побеседовать. Если подтвердиться, что она была на мероприятии в качестве артиста, а не гостя, то надо снять с нее все ограничения. Об этом заявил руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский, который подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах-2024. «Он предлагает внести справедливость — проверить детали вечеринки и провести беседу с организаторами и участниками голого шабаша. Если информация подтвердится — стоит снять с нее все ограничения по карьере», — передает telegram-канал Mash позицию Ивана Отраковского. Он отметил, что недавно артистка, будучи уроженкой Украины, получила паспорт РФ и теперь работает на российскую аудиторию. Ранее у Anna Asti отменили несколько концертов из-за участия в «голой вечеринке», а определенная группа лиц призывала лишить ее российского гражданства. При этом кинорежиссер Александр Войтинский в разговоре с URA.RU заявлял, что считает психической болезнью отмену звезд после вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. На вечеринке были также замечены журналистка Ксения Собчак, певец Дмитрий Билан и народный артист Филипп Киркоров. Они все уже извинились за участие в мероприятии, передает МК.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), которая участвовала в «голой вечеринке», следует побеседовать. Если подтвердиться, что она была на мероприятии в качестве артиста, а не гостя, то надо снять с нее все ограничения. Об этом заявил руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский, который подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах-2024. «Он предлагает внести справедливость — проверить детали вечеринки и провести беседу с организаторами и участниками голого шабаша. Если информация подтвердится — стоит снять с нее все ограничения по карьере», — передает telegram-канал Mash позицию Ивана Отраковского. Он отметил, что недавно артистка, будучи уроженкой Украины, получила паспорт РФ и теперь работает на российскую аудиторию. Ранее у Anna Asti отменили несколько концертов из-за участия в «голой вечеринке», а определенная группа лиц призывала лишить ее российского гражданства. При этом кинорежиссер Александр Войтинский в разговоре с URA.RU заявлял, что считает психической болезнью отмену звезд после вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. На вечеринке были также замечены журналистка Ксения Собчак, певец Дмитрий Билан и народный артист Филипп Киркоров. Они все уже извинились за участие в мероприятии, передает МК.RU.