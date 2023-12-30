Потенциальный кандидат в президенты заступился за участницу «голой вечеринки» Ивлеевой

Ветеран Отраковский заступился за Anna Asti, выступавшую на «голой вечеринке»
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Иван Отраковский заявил, что с Anna Asti надо сначала побеседовать, прежде чем «отменять» ее творчество Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

С Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), которая участвовала в «голой вечеринке», следует побеседовать. Если подтвердиться, что она была на мероприятии в качестве артиста, а не гостя, то надо снять с нее все ограничения. Об этом заявил руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский, который подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах-2024.

«Он предлагает внести справедливость — проверить детали вечеринки и провести беседу с организаторами и участниками голого шабаша. Если информация подтвердится — стоит снять с нее все ограничения по карьере», — передает telegram-канал Mash позицию Ивана Отраковского. Он отметил, что недавно артистка, будучи уроженкой Украины, получила паспорт РФ и теперь работает на российскую аудиторию.

Ранее у Anna Asti отменили несколько концертов из-за участия в «голой вечеринке», а определенная группа лиц призывала лишить ее российского гражданства. При этом кинорежиссер Александр Войтинский в разговоре с URA.RU заявлял, что считает психической болезнью отмену звезд после вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.

На вечеринке были также замечены журналистка Ксения Собчак, певец Дмитрий Билан и народный артист Филипп Киркоров. Они все уже извинились за участие в мероприятии, передает МК.RU.

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С Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), которая участвовала в «голой вечеринке», следует побеседовать. Если подтвердиться, что она была на мероприятии в качестве артиста, а не гостя, то надо снять с нее все ограничения. Об этом заявил руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский, который подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах-2024. «Он предлагает внести справедливость — проверить детали вечеринки и провести беседу с организаторами и участниками голого шабаша. Если информация подтвердится — стоит снять с нее все ограничения по карьере», — передает telegram-канал Mash позицию Ивана Отраковского. Он отметил, что недавно артистка, будучи уроженкой Украины, получила паспорт РФ и теперь работает на российскую аудиторию. Ранее у Anna Asti отменили несколько концертов из-за участия в «голой вечеринке», а определенная группа лиц призывала лишить ее российского гражданства. При этом кинорежиссер Александр Войтинский в разговоре с URA.RU заявлял, что считает психической болезнью отмену звезд после вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. На вечеринке были также замечены журналистка Ксения Собчак, певец Дмитрий Билан и народный артист Филипп Киркоров. Они все уже извинились за участие в мероприятии, передает МК.RU.
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