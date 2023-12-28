Доверенное лицо Путина резко высказалась о гражданстве певицы Асти из-за вечеринки Ивлеевой

Член СПЧ Ахмедова: лишение Анны Асти российского гражданства нежелательно

28 декабря 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Анну Асти нельзя лишать гражданства, считают в СПЧ Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Лишение российского гражданства певицы Анны Асти за участие в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не рекомендуется, так как это может негативно повлиять на институт гражданства в России. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова, которая является доверенными лицом кандидата на должность президента России Владимира Путина. «Идея отнимать гражданство у Анны Асти, участвовавшей в вечеринке, мне не близка», — написала Ахмедова в своем telegram-канале. Она добавила, что гражданство не должно превращаться в вещь, которую можно дать или отнять по желанию. Оно имеет ценность как институт, и должно придерживаться непреложных принципов. Гражданин имеет права и обязанности и не должен быть лишен их без должной причины. Отмена концертов и прочие словесные замечания являются достаточными мерами наказаниями в подобных случаях, заключила Ахмедова. Анастасия Ивлеева организовала в Москве «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. Множество российских звезд, включая Анну Асти, присутствовало на мероприятии. Однако после этого знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, концерты отменены, а кадры с их участием вырезаны из кино. Также не состоится новогоднее выступление Анны Асти в Gipsy. Клуб в настоящее время ищет ей замену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лишение российского гражданства певицы Анны Асти за участие в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не рекомендуется, так как это может негативно повлиять на институт гражданства в России. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова, которая является доверенными лицом кандидата на должность президента России Владимира Путина. «Идея отнимать гражданство у Анны Асти, участвовавшей в вечеринке, мне не близка», — написала Ахмедова в своем telegram-канале. Она добавила, что гражданство не должно превращаться в вещь, которую можно дать или отнять по желанию. Оно имеет ценность как институт, и должно придерживаться непреложных принципов. Гражданин имеет права и обязанности и не должен быть лишен их без должной причины. Отмена концертов и прочие словесные замечания являются достаточными мерами наказаниями в подобных случаях, заключила Ахмедова. Анастасия Ивлеева организовала в Москве «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. Множество российских звезд, включая Анну Асти, присутствовало на мероприятии. Однако после этого знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, концерты отменены, а кадры с их участием вырезаны из кино. Также не состоится новогоднее выступление Анны Асти в Gipsy. Клуб в настоящее время ищет ей замену.