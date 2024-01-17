Минэкономразвития: яйца в России впервые подешевели за полгода

Цены на куриные яйца снизились на 0,2% впервые с конца июня прошлого года. Соответствующую статистику приводит Минэкономразвития РФ.
«В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,24%. <…> Подешевели яйца, макаронные и крупяные изделия», — отмечается в документе ведомства. Льмечается снижение ценника на период с 10 по 15 января. Кроме того, из статистики следует, что цены снижаются также на куриное мясо и сахар. В сфере непродовольственных товаров отмечается падение цен на легковые автомобили до 0,02%.
Накануне также сообщалось о стабильной ситуации с ценами на яйца. В стране также отмечается наличие импортных яиц. Об этом заявлял председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Цены на куриные яйца снизились на 0,2% впервые с конца июня прошлого года. Соответствующую статистику приводит Минэкономразвития РФ. «В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,24%. <…> Подешевели яйца, макаронные и крупяные изделия», — отмечается в документе ведомства. Льмечается снижение ценника на период с 10 по 15 января. Кроме того, из статистики следует, что цены снижаются также на куриное мясо и сахар. В сфере непродовольственных товаров отмечается падение цен на легковые автомобили до 0,02%. Накануне также сообщалось о стабильной ситуации с ценами на яйца. В стране также отмечается наличие импортных яиц. Об этом заявлял председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.