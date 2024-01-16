В России стабилизируются цены на яйца

16 января 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

По словам Караваева, в небольшом объеме в магазинах доступны импортные яйца Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца У производителей яиц из России стабилизируются цены. На полках в продуктовых магазинах также доступны импортные варианты. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей», — передает РИА Новости слова Караваева. Он отметил, что импортные яйца на данный момент доступны в продуктовых магазинах, но объемы пока небольшие. Кроме того, АКОРТ рассчитывает на обсуждение с производителями яиц долгосрочных контрактов. Они будут призваны сгладить сезонную волатильность цен на этот продукт. По словам председателя президиума ассоциации, такие переговоры уже ведутся. Если производители снизят цены на яйца, то потребитель сможет в ближайшее время покупать продукт по более дешевым ценам. Ранее цены на яйца в РФ увеличились в 1,5 раза, то есть на 61,35%. Росстат отметил, что курятина также увеличилась в цене на 27,77%. Отмечается, что цены на яйца подскочили в связи с повышенным спросом со стороны потребителей. Но объем производства при этом не уменьшался.

У производителей яиц из России стабилизируются цены. На полках в продуктовых магазинах также доступны импортные варианты. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей», — передает РИА Новости слова Караваева. Он отметил, что импортные яйца на данный момент доступны в продуктовых магазинах, но объемы пока небольшие. Кроме того, АКОРТ рассчитывает на обсуждение с производителями яиц долгосрочных контрактов. Они будут призваны сгладить сезонную волатильность цен на этот продукт. По словам председателя президиума ассоциации, такие переговоры уже ведутся. Если производители снизят цены на яйца, то потребитель сможет в ближайшее время покупать продукт по более дешевым ценам. Ранее цены на яйца в РФ увеличились в 1,5 раза, то есть на 61,35%. Росстат отметил, что курятина также увеличилась в цене на 27,77%. Отмечается, что цены на яйца подскочили в связи с повышенным спросом со стороны потребителей. Но объем производства при этом не уменьшался.