BI: ВСУ жалуются, что холод не позволяет эффективно воевать дронами

Из-за низких температур автономная работа дронов ВСУ сокращается, заявил Крюков Фото: U.S. Army / Sgt. Alex Skripnichuk

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зимнее время и сокращенный световой день у дронов ВСУ быстрее разряжается аккумулятор и запотевает камера. Это связано с холодом и снегопадом, соответственно. Об этом сообщает командующий барражирующими боеприпасами элитной украинской тактической группы «Адам» Виталий Крюков.

«Самая большая проблема — это погода», — передает Business Insider слова Крюкова. В свою очередь, эксперт по войне с дронами и исполнительный директор Института технической политики Корнелл-Брукса Джеймс Паттон Роджерс заявил, что из-за погоды зимой сокращается время автономной работы дронов. Это влияет на тактическую эффективность оружия, потому что при таких условиях сокращается время пребывания дрона на фронте.

Роджерс сравнил эту ситуацию с использованием телефона в зимнее время. Аккумулятор телефона на холоде разряжается быстрее, чем обычно. По его словам, чтобы эффективней использовать дроны в темное время суток, Киеве должен модернизировать и использовать более дорогие аналоги. Некоторые дроны могут стоить порядка нескольких сотен долларов, а лучшие — от 100 тысяч долларов. Кроме того, эксперт во войне отметил, что укороченный световой день зимой оказывает плохое влияние на способность Киева наносить удары. Также снег или туман могут помешать дронам, блокируя их камеры.

Ранее советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак призвал украинцев производить дешевые FPV-дроны для ВСУ самостоятельно на дому. По его словам, это поможет с нехваткой вооружения в стране. Пособия по их изготовлению можно найти в интернете, а сам процесс займет у граждан Украины несколько часов. При этом член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец рассказал URA.RU о том что киевская армия с помощью своих дронов не сможет дотянуться до Сибири, Урала и Дальнего Востока. Их дальность полета не позволит произвести подобный маневр.