Происшествия Baza: школьница из Бирска покончила с собой, оставив 10 предсмертных записок 26 января 2024 в 17:12 Размер текста - 17 + Девочка из Бирска покончила с собой, оставшись дома одна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шестиклассница из Бирска (Республика Башкортостан) покончила с собой, оставшись дома одна. Перед этим она оставила 10 предсмертных записок. Об этом сообщает Baza. «Десять предсмертных записок оставила шестиклассница из Бирска перед суицидом. <…> Она написала их для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что девочка росла в благополучной семье вместе с мамой и бабушкой. Шестиклассница из Бирска (Республика Башкортостан) покончила с собой, оставшись дома одна. Перед этим она оставила 10 предсмертных записок. Об этом сообщает Baza. «Десять предсмертных записок оставила шестиклассница из Бирска перед суицидом. <…> Она написала их для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что девочка росла в благополучной семье вместе с мамой и бабушкой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям