Baza: школьница из Бирска покончила с собой, оставив 10 предсмертных записок

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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Девочка из Бирска покончила с собой, оставшись дома одна Фото:

Шестиклассница из Бирска (Республика Башкортостан) покончила с собой, оставшись дома одна. Перед этим она оставила 10 предсмертных записок. Об этом сообщает Baza.

«Десять предсмертных записок оставила шестиклассница из Бирска перед суицидом. <…> Она написала их для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что девочка росла в благополучной семье вместе с мамой и бабушкой.

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Шестиклассница из Бирска (Республика Башкортостан) покончила с собой, оставшись дома одна. Перед этим она оставила 10 предсмертных записок. Об этом сообщает Baza. «Десять предсмертных записок оставила шестиклассница из Бирска перед суицидом. <…> Она написала их для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что девочка росла в благополучной семье вместе с мамой и бабушкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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