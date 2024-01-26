Baza: школьница из Бирска покончила с собой, оставив 10 предсмертных записок

Девочка из Бирска покончила с собой, оставшись дома одна
Шестиклассница из Бирска (Республика Башкортостан) покончила с собой, оставшись дома одна. Перед этим она оставила 10 предсмертных записок. Об этом сообщает Baza.
«Десять предсмертных записок оставила шестиклассница из Бирска перед суицидом. <…> Она написала их для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что девочка росла в благополучной семье вместе с мамой и бабушкой.
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