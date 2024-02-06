Минфин РФ одобрил увеличение лимитов по IT-ипотеке

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Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) ‒ многопрофильный радиотехнический холдинг. Челябинск, электроника, импортозамещение, печатная плата, инновации, айти, it-технологиии, производство, нпо ртс
Минфин одобрил увеличение лимитов для IT-ипотек Фото:

Министерство финансов РФ одобрило увеличение лимитов для банков по выдаче IT-ипотеки. В пресс-службе ведомства заявили, что такая мера необходима, чтобы не допустить остановки программы.

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен», — заявили в министерстве, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки перестали выдавать IT-ипотеки. Среди них: ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга. Также Сбер и ВТБ снизили объемы выдачи займов для IT-специалистов. Предполагается, что финучреждения израсходовали лимиты выдачи средств для айтишников, пишет Pravda.Ru.

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Министерство финансов РФ одобрило увеличение лимитов для банков по выдаче IT-ипотеки. В пресс-службе ведомства заявили, что такая мера необходима, чтобы не допустить остановки программы. «В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен», — заявили в министерстве, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что некоторые российские банки перестали выдавать IT-ипотеки. Среди них: ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга. Также Сбер и ВТБ снизили объемы выдачи займов для IT-специалистов. Предполагается, что финучреждения израсходовали лимиты выдачи средств для айтишников, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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