Лидер «Руки вверх» признался, что недосыпает из-за своих детей. Видео

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Открытие «Руки Вверх! Бар». Екатеринбург, жуков сергей
Певец Жуков пожаловался, что мало спит, поскольку у него пять детей Фото:

Многодетный отец Сергей Жуков, который является солистом группы «Руки Вверх!», признался, что недосыпает из-за своих детей. Об этом певец рассказал на презентации нового сезона на платформе видеохостинга.

«Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались», — передает «Пятый канал» комментарий Жукова. Артист отметил, что его супруга тоже хотела бы «выйти в свет», но в ближайшие полгода, скорее всего, ей придется посвятить себя детям.

Жуков женат на экс-солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Семейная пара воспитывает пятерых детей.

Ранее артист Жуков рассказал о планах по открытию заведений «Руки Вверх! Бар» в городах на Урале. Это заявление исполнитель сделал после открытия своего бизнес-проекта в Екатеринбурге.

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Многодетный отец Сергей Жуков, который является солистом группы «Руки Вверх!», признался, что недосыпает из-за своих детей. Об этом певец рассказал на презентации нового сезона на платформе видеохостинга. «Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались», — передает «Пятый канал» комментарий Жукова. Артист отметил, что его супруга тоже хотела бы «выйти в свет», но в ближайшие полгода, скорее всего, ей придется посвятить себя детям. Жуков женат на экс-солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Семейная пара воспитывает пятерых детей. Ранее артист Жуков рассказал о планах по открытию заведений «Руки Вверх! Бар» в городах на Урале. Это заявление исполнитель сделал после открытия своего бизнес-проекта в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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