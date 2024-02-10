Многодетный отец Сергей Жуков, который является солистом группы «Руки Вверх!», признался, что недосыпает из-за своих детей. Об этом певец рассказал на презентации нового сезона на платформе видеохостинга.
«Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались», — передает «Пятый канал» комментарий Жукова. Артист отметил, что его супруга тоже хотела бы «выйти в свет», но в ближайшие полгода, скорее всего, ей придется посвятить себя детям.
Жуков женат на экс-солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Семейная пара воспитывает пятерых детей.
Ранее артист Жуков рассказал о планах по открытию заведений «Руки Вверх! Бар» в городах на Урале. Это заявление исполнитель сделал после открытия своего бизнес-проекта в Екатеринбурге.
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