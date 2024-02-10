Лидер «Руки вверх» признался, что недосыпает из-за своих детей. Видео

10 февраля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Певец Жуков пожаловался, что мало спит, поскольку у него пять детей Фото: Илья Московец © URA.RU Многодетный отец Сергей Жуков, который является солистом группы «Руки Вверх!», признался, что недосыпает из-за своих детей. Об этом певец рассказал на презентации нового сезона на платформе видеохостинга. «Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались», — передает «Пятый канал» комментарий Жукова. Артист отметил, что его супруга тоже хотела бы «выйти в свет», но в ближайшие полгода, скорее всего, ей придется посвятить себя детям. Жуков женат на экс-солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Семейная пара воспитывает пятерых детей. Ранее артист Жуков рассказал о планах по открытию заведений «Руки Вверх! Бар» в городах на Урале. Это заявление исполнитель сделал после открытия своего бизнес-проекта в Екатеринбурге.

Многодетный отец Сергей Жуков, который является солистом группы «Руки Вверх!», признался, что недосыпает из-за своих детей. Об этом певец рассказал на презентации нового сезона на платформе видеохостинга. «Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались», — передает «Пятый канал» комментарий Жукова. Артист отметил, что его супруга тоже хотела бы «выйти в свет», но в ближайшие полгода, скорее всего, ей придется посвятить себя детям. Жуков женат на экс-солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Семейная пара воспитывает пятерых детей. Ранее артист Жуков рассказал о планах по открытию заведений «Руки Вверх! Бар» в городах на Урале. Это заявление исполнитель сделал после открытия своего бизнес-проекта в Екатеринбурге.