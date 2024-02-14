Радовавшийся смерти россиян сенатор Грэм выступил против Украины

14 февраля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Разворот Грэма по Украине служит предостережением союзникам США Фото: Brett Flashnick/U.S. Senate Photo Office Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который радовался смерти россиян и имеет репутацию одного из наиболее убежденных сторонников Киева, проголосовал против выделения новой помощи Киеву. Сделал это он под влиянием экс-президента США Дональда Трампа. «Я говорил с Трампом сегодня. Он решительно настроен против этого пакетного законопроекта. По его мнению, нам такие пакеты необходимо давать только в долг», — заявил Грэм сенаторам. Его слова приводит газета The Washington Post . Грэм голосовал против законопроекта, предусматривающего выделение дополнительных 95 млрд долларов, включая более 60 млрд на поддержку Украины и 14,1 млрд на помощь Израилю. Сенат одобрил этот документ 13 февраля. Издание отмечает, что разворот Грэма по Украине служит предостережением союзникам США. Грэм ранее заявлял, что считает финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) самой удачной тратой денег. Он радовался, что из-за этого гибнут россияне. За свои слова сенатор также объявлен в розыск от МВД России.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который радовался смерти россиян и имеет репутацию одного из наиболее убежденных сторонников Киева, проголосовал против выделения новой помощи Киеву. Сделал это он под влиянием экс-президента США Дональда Трампа. «Я говорил с Трампом сегодня. Он решительно настроен против этого пакетного законопроекта. По его мнению, нам такие пакеты необходимо давать только в долг», — заявил Грэм сенаторам. Его слова приводит газета The Washington Post. Грэм голосовал против законопроекта, предусматривающего выделение дополнительных 95 млрд долларов, включая более 60 млрд на поддержку Украины и 14,1 млрд на помощь Израилю. Сенат одобрил этот документ 13 февраля. Издание отмечает, что разворот Грэма по Украине служит предостережением союзникам США. Грэм ранее заявлял, что считает финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) самой удачной тратой денег. Он радовался, что из-за этого гибнут россияне. За свои слова сенатор также объявлен в розыск от МВД России.