Американский сенатор Грэм обрадовался гневу властей РФ после слов о смертях россиян

29 мая 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Реакция России после заявления о смерти россиян приносит радость Линдси Грэму (сидит в центре) Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор США Линдси Грэм заявил, что очень рад реакции российских властей из-за его поддержки Украины. Он также отметил, что будет с почетом носить ордер на арест, выданный Россией. «Я буду носить ордер на арест, выданный правительством президента России Владимира Путина, как почетный знак. То, что моя приверженность Украине вызвала гнев [России], приносит мне огромную радость», — написал Линдси Грэм в своем twitter-аккаунте. Таким образом он прокомментировал свое объявление в розыск от МВД России. Ранее Линдси Грэм заявил, что считает финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) самой удачной тратой денег. Он обрадовался, что из-за этого гибнут россияне.

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что очень рад реакции российских властей из-за его поддержки Украины. Он также отметил, что будет с почетом носить ордер на арест, выданный Россией. «Я буду носить ордер на арест, выданный правительством президента России Владимира Путина, как почетный знак. То, что моя приверженность Украине вызвала гнев [России], приносит мне огромную радость», — написал Линдси Грэм в своем twitter-аккаунте. Таким образом он прокомментировал свое объявление в розыск от МВД России. Ранее Линдси Грэм заявил, что считает финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) самой удачной тратой денег. Он обрадовался, что из-за этого гибнут россияне.