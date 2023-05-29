Американский сенатор Грэм обрадовался гневу властей РФ после слов о смертях россиян

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Сенатор Грэм Линдси , Линдси Грэм
Реакция России после заявления о смерти россиян приносит радость Линдси Грэму (сидит в центре) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что очень рад реакции российских властей из-за его поддержки Украины. Он также отметил, что будет с почетом носить ордер на арест, выданный Россией.

«Я буду носить ордер на арест, выданный правительством президента России Владимира Путина, как почетный знак. То, что моя приверженность Украине вызвала гнев [России], приносит мне огромную радость», — написал Линдси Грэм в своем twitter-аккаунте. Таким образом он прокомментировал свое объявление в розыск от МВД России.

Ранее Линдси Грэм заявил, что считает финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) самой удачной тратой денег. Он обрадовался, что из-за этого гибнут россияне.

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Сенатор США Линдси Грэм заявил, что очень рад реакции российских властей из-за его поддержки Украины. Он также отметил, что будет с почетом носить ордер на арест, выданный Россией. «Я буду носить ордер на арест, выданный правительством президента России Владимира Путина, как почетный знак. То, что моя приверженность Украине вызвала гнев [России], приносит мне огромную радость», — написал Линдси Грэм в своем twitter-аккаунте. Таким образом он прокомментировал свое объявление в розыск от МВД России. Ранее Линдси Грэм заявил, что считает финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) самой удачной тратой денег. Он обрадовался, что из-за этого гибнут россияне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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