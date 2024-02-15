Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя выдавливать прыщи

Дерматолог Малкина: выдавливание прыщей вызывает еще большее воспаление на коже

15 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Врачи призывают пациентов не выдавливать прыщи самостоятельно Фото: Максим Григорьев/ТАСС Люди нередко пытаются самостоятельно выдавливать угри и прыщи вместо того, чтобы обратиться к дерматологу. Однако такой способ избавления от них провоцируют еще большее воспаление кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина. «Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — рассказала Кристина Малкина в беседе с « Газетой.ру». Другая ошибка, которую зачастую совершают пациенты — используют спиртосодержащие лосьоны. Такие средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы. Одна из причин, почему на коже может появиться высыпание связана с тем, что человек неправильно подбирает косметику. Об этом рассказывала врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Люди нередко пытаются самостоятельно выдавливать угри и прыщи вместо того, чтобы обратиться к дерматологу. Однако такой способ избавления от них провоцируют еще большее воспаление кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина. «Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — рассказала Кристина Малкина в беседе с «Газетой.ру». Другая ошибка, которую зачастую совершают пациенты — используют спиртосодержащие лосьоны. Такие средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы. Одна из причин, почему на коже может появиться высыпание связана с тем, что человек неправильно подбирает косметику. Об этом рассказывала врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с корреспондентом URA.RU.