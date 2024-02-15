Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя выдавливать прыщи

Дерматолог Малкина: выдавливание прыщей вызывает еще большее воспаление на коже
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи призывают пациентов не выдавливать прыщи самостоятельно Фото:

Люди нередко пытаются самостоятельно выдавливать угри и прыщи вместо того, чтобы обратиться к дерматологу. Однако такой способ избавления от них провоцируют еще большее воспаление кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина.

«Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — рассказала Кристина Малкина в беседе с «Газетой.ру». Другая ошибка, которую зачастую совершают пациенты — используют спиртосодержащие лосьоны. Такие средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы.

Одна из причин, почему на коже может появиться высыпание связана с тем, что человек неправильно подбирает косметику. Об этом рассказывала врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с корреспондентом URA.RU.

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Люди нередко пытаются самостоятельно выдавливать угри и прыщи вместо того, чтобы обратиться к дерматологу. Однако такой способ избавления от них провоцируют еще большее воспаление кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина. «Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — рассказала Кристина Малкина в беседе с «Газетой.ру». Другая ошибка, которую зачастую совершают пациенты — используют спиртосодержащие лосьоны. Такие средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы. Одна из причин, почему на коже может появиться высыпание связана с тем, что человек неправильно подбирает косметику. Об этом рассказывала врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с корреспондентом URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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