Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя выдавливать прыщи

Врачи призывают пациентов не выдавливать прыщи самостоятельноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Люди нередко пытаются самостоятельно выдавливать угри и прыщи вместо того, чтобы обратиться к дерматологу. Однако такой способ избавления от них провоцируют еще большее воспаление кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина.
«Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — рассказала Кристина Малкина в беседе с «Газетой.ру». Другая ошибка, которую зачастую совершают пациенты — используют спиртосодержащие лосьоны. Такие средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы.
Одна из причин, почему на коже может появиться высыпание связана с тем, что человек неправильно подбирает косметику. Об этом рассказывала врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Люди нередко пытаются самостоятельно выдавливать угри и прыщи вместо того, чтобы обратиться к дерматологу. Однако такой способ избавления от них провоцируют еще большее воспаление кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина. «Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — рассказала Кристина Малкина в беседе с «Газетой.ру». Другая ошибка, которую зачастую совершают пациенты — используют спиртосодержащие лосьоны. Такие средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы. Одна из причин, почему на коже может появиться высыпание связана с тем, что человек неправильно подбирает косметику. Об этом рассказывала врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с корреспондентом URA.RU.