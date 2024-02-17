Кому повысят пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля увеличатся

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социальные пенсии ежегодно индексируются, с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Согласно информации Минтруда, начиная с 1 апреля, выплаты будут повышены для 4,1 миллиона человек. Для этого в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрены 37,5 миллиарда рублей. URA.RU подробно рассказывает о том, кто может рассчитывать на увеличение пенсии.

Небольшой стаж работы

С 1 апреля планируется проиндексировать социальные пенсии на 7,5%, сообщает « Парламентская газета ». Это коснется более 3,4 миллионов получателей социальных пенсий в России. Средний размер пенсии составит 13 455 рублей. Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы будут увеличены на 1392 рубля и 1403 рубля соответственно. Выплаты для этих категорий составят 19 948 и 20 110 рублей.

Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 1269 рублей и составит 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца для семей таких военных возрастут до 15 999 рублей. Если пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет выплачиваться социальная доплата. Региональные доплаты могут быть предоставлены в регионах с более высоким уровнем жизни.

Пенсии ветеранов ВОВ, космонавтов, чернобыльцев

На повышение пенсий с 1 апреля смогут рассчитывать около 700 тысяч человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Дополнительные выплаты будут предоставлены людям, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также будут повышены пенсии для пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, работников летно-испытательного состава, космонавтов и военных. Средний размер выплат для инвалидов, получивших группу по военным травмам, увеличится на 1345 рублей, а для ветеранов Великой Отечественной войны — на 1423 рубля. Кроме того, размеры выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги будут увеличены. При этом размер поощрения достигнет 25 322 рубля.

Другие даты повышения пенсий

Следующий перерасчет пенсий для россиян состоится 1 августа. Он затронет пенсионеров, которые работали в прошлом году. Повышение выплат будет осуществлено автоматически. Работодатели будут обязаны внести страховые взносы в пенсионную систему за своих сотрудников. Кроме того, с 1 октября ежегодно увеличиваются военные пенсии для служащих всех силовых структур.

Также с 1 января в России повышаются страховые пенсии по старости, инвалидности и при потере кормильца. С 1 февраля индексируются ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые инвалидам всех групп, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших военнослужащих, ветеранам боевых действий и другим категориям.