Лолита раскрыла размер своей пенсии

Размер пенсии Лолиты составляет более 23 тысяч рублей

16 февраля 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

По словам Лолиты, она никогда не имела проблем с уплатой налогов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российская певица Лолита сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 856 рублей. Она добавила, что содержит семью на честно заработанные деньги и никогда не имела проблем с налогами. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Моя пенсия составляет 23 856 рубля 55 копеек», — написала Лолита в telegram-канале . Она отметила, что содержит семью и помогает людям на отложенные и честно заработанные деньги. Также артистка добавила, что у нее никогда не было проблем с уплатой налогов. Ранее Лолита приняла участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. После этого во многих городах России начали отменять ее концерты. При этом сама Ивлеева столкнулась с проверками от налоговых служб. Вслед за московскими коллегами ее проверкой занялись сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга.

Российская певица Лолита сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 856 рублей. Она добавила, что содержит семью на честно заработанные деньги и никогда не имела проблем с налогами. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Моя пенсия составляет 23 856 рубля 55 копеек», — написала Лолита в telegram-канале. Она отметила, что содержит семью и помогает людям на отложенные и честно заработанные деньги. Также артистка добавила, что у нее никогда не было проблем с уплатой налогов. Ранее Лолита приняла участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. После этого во многих городах России начали отменять ее концерты. При этом сама Ивлеева столкнулась с проверками от налоговых служб. Вслед за московскими коллегами ее проверкой занялись сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга.