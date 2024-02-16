Лолита раскрыла размер своей пенсии

Размер пенсии Лолиты составляет более 23 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Лолиты, она никогда не имела проблем с уплатой налогов Фото:

Российская певица Лолита сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 856 рублей. Она добавила, что содержит семью на честно заработанные деньги и никогда не имела проблем с налогами. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Моя пенсия составляет 23 856 рубля 55 копеек», — написала Лолита в telegram-канале. Она отметила, что содержит семью и помогает людям на отложенные и честно заработанные деньги. Также артистка добавила, что у нее никогда не было проблем с уплатой налогов.

Ранее Лолита приняла участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. После этого во многих городах России начали отменять ее концерты. При этом сама Ивлеева столкнулась с проверками от налоговых служб. Вслед за московскими коллегами ее проверкой занялись сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга.

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Российская певица Лолита сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 856 рублей. Она добавила, что содержит семью на честно заработанные деньги и никогда не имела проблем с налогами. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Моя пенсия составляет 23 856 рубля 55 копеек», — написала Лолита в telegram-канале. Она отметила, что содержит семью и помогает людям на отложенные и честно заработанные деньги. Также артистка добавила, что у нее никогда не было проблем с уплатой налогов. Ранее Лолита приняла участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. После этого во многих городах России начали отменять ее концерты. При этом сама Ивлеева столкнулась с проверками от налоговых служб. Вслед за московскими коллегами ее проверкой занялись сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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