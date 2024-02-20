Путин призвал создавать современное школьное пространство

При капитальном ремонте школ России важно, прежде всего, создавать современное образовательное пространство, в котором детям будет интересно учиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это что называется базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь и о том, чтобы создавать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе», — слова Путина передают РИА Новости.
Глава РФ подчеркнул, что главное не количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий. В таких пространствах детям должно быть удобно и интересно учиться.
Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином возможность продления программы по капремонту школ до 2030 года. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что по инициативе президента РФ за два года реализации программы уже было капитально отремонтировано более четырех тысяч объектов, включая почти 2,5 тысячи школ в 2023 году.
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