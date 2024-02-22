«Единая Россия» привезла более 90 тысяч тонн гумпомощи в зону СВО за два года

«Единая Россия» начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса 22 февраля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Единая Россия» два года назад начала гуманитарную программу, направленную на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Именно тогда первая колонна в рамках программы гуманитарной помощи прибыла в Ростовскую область, куда были эвакуированы беженцы из Донбасса. Всего за тот период было направлено свыше 90 тысяч тонн гумпомощи в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтеры „Молодой Гвардии Единой России“ работали в Мариуполе, непосредственно, когда в самом городе еще шли бои. В кратчайшие сроки „Единая Россия“ развернула на территории ЛДНР сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», — рассказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что всего за два года партией направлено свыше 90 тысяч тонн гумпомощи в зону СВО. Нуждающимся волонтеры привозили одежду, продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Только Курганской областью было отправлено 23 гуманитарных конвоя за два года. В рамках помощи солдатам были отправлены автомобили, генераторы, портативные аккумуляторы, балаклавы, квадрокоптеры, печи, термобелье, средства личной гигиены и другие виды поддержки.

«В 2023 году партией был отправлен груз в Херсонскую область и город Краснодон в виде строительных материалов — досок, шифера и пленки для кровли для восстановления инфраструктуры. Поддержку оказывают как предприятия и организации региона, так и неравнодушные жители Зауралья. Волонтеры совместно с нашими активистами изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи. Партийцы оказывают помощь семьям участников СВО — помогают с заготовкой дров, ремонтом. Кроме того, исполком партии оперативно отрабатывает все поступившие жалобы, запросы от участников СВО и их семей», — сообщил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Спустя время после освобождения большего количества территорий в зоне спецоперации российскими солдатами, расширялась и география предоставления гумпомощи. Уже в первые месяцы с начала СВО «Единая Россия» открыла 45 гуманитарных центров. Помимо волонтеров поддержку нуждающимся оказывали и врачи, которые регулярно выезжали на территорию новых российских регионов. В настоящий момент акцентируется внимание на непосредственную помощь фронту и его солдатам. Для бойцов закупается военная техника и средства защиты. Также оказывается поддержка для семей участников спецоперации на Украине.

Уже в первые месяцы «/Единая Россия» открыла 45 гуманитарных центров Фото: пресс-служба «Единой России»

Только Курганской областью было отправлено 23 гуманитарных конвоя за два года Фото: пресс-служба «Единой России»