В Кремле рассказали, поедет ли Путин в Южную Корею на АТЭС-2025

Президент России Владимир Путин пока не принял решения об участии в саммите АТЭС, который пройдет в Южной Корее в 2025 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, пока решение не принималось», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной поездке Путина на форум. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
С 31 октября по 1 ноября 2025 года в южнокорейском Кенджу пройдет саммит АТЭС. Это будет вторая подобная встреча, проводимая в Южной Корее — впервые страна принимала форум в 2005 году. Ожидается, что на саммите впервые в новом статусе выступят президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул. Кроме того, впервые лично примет участие президент Мексики Клаудия Шейнбаум, избранная в октябре 2024 года, которая пропустила форум АТЭС в Перу годом ранее.
