В Кремле рассказали, поедет ли Путин в Южную Корею на АТЭС-2025

Песков: решение о поездке Путина в Южную Корею на АТЭС-2025 пока не принималось
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что решение о поездке Путина в Южную Корею пока не принято
Песков заявил, что решение о поездке Путина в Южную Корею пока не принято Фото:

Президент России Владимир Путин пока не принял решения об участии в саммите АТЭС, который пройдет в Южной Корее в 2025 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, пока решение не принималось», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной поездке Путина на форум. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

С 31 октября по 1 ноября 2025 года в южнокорейском Кенджу пройдет саммит АТЭС. Это будет вторая подобная встреча, проводимая в Южной Корее — впервые страна принимала форум в 2005 году. Ожидается, что на саммите впервые в новом статусе выступят президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул. Кроме того, впервые лично примет участие президент Мексики Клаудия Шейнбаум, избранная в октябре 2024 года, которая пропустила форум АТЭС в Перу годом ранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин пока не принял решения об участии в саммите АТЭС, который пройдет в Южной Корее в 2025 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, пока решение не принималось», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной поездке Путина на форум. Его слова приводит корреспондент URA.RU. С 31 октября по 1 ноября 2025 года в южнокорейском Кенджу пройдет саммит АТЭС. Это будет вторая подобная встреча, проводимая в Южной Корее — впервые страна принимала форум в 2005 году. Ожидается, что на саммите впервые в новом статусе выступят президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул. Кроме того, впервые лично примет участие президент Мексики Клаудия Шейнбаум, избранная в октябре 2024 года, которая пропустила форум АТЭС в Перу годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...