Украинские дроны повредили несколько квартир в Белгороде

В связи с нападением беспилотников ВСУ по Белгороду было повреждено остекление как минимум трех квартир многоквартирного дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате детонации БПЛА повреждено остекление трёх квартир многоквартирного дома», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что другой БПЛА попал в многоквартирный дома и также повредил его окна и балконы.
Атаки украинских беспилотников на Белгород и региональные объекты фиксируются не впервые. Ранее удары наносились по зданию правительства области и городскому суду, а также приводили к повреждению фасадов, остекления и частных домов. По данным властей, в большинстве случаев удавалось избежать жертв, однако инфраструктура города регулярно подвергается разрушениям.
