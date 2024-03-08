Киркоров поделился пикантной историей из личной жизни

Киркоров заявил, что Баба Ванга предсказала, что его важные отношения будут с женщинами, чьи имена начинаются с буквы «А» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский певец Филипп Киркоров поделился романтическими воспоминаниями из 90-х годов. При этом поп-исполнитель не назвал имя своей возлюбленной. Однако он сделал ряд намеков, указывающих на то, что речь идет о певице и его бывшей жене Алле Пугачевой. Своей историей артист поделился на шоу «Что было дальше?».

«Про семейную жизнь… Лежим мы значит с любимой. Имя на „А“ начинается, на „А“ заканчивается. Занимаемся любовью… Все было очень красиво, так романтично…», — откровенничал Киркоров в эфире шоу, его слова передает Starhit. Он также упомянул, что болгарская провидица Баба Ванга предсказала ему важные отношения с женщинами, чьи имена начинаются на букву «А».

Киркоров не стал раскрывать личность своей избранницы напрямую, однако описал ее как «главную артистку и певицу этой страны». Это позволяет предположить, что речь идет о его бывшей супруге Алле Пугачевой. В ту ночь он устроил для нее необычный сюрприз, обклеив потолок фосфорными звездами. Подобный декор привел певицу в восторг, так как он был в новинку в те времена.

Ранее Филипп Киркоров удалил из всех соцсетей свои восторженные отзывы о новой песне Пугачевой «Не беспокойся за меня». До этого в постах были размещены подпись с признанием любви к Примадонне и видео с их совместных выступлений. Певец пока не дал комментария по поводу своего решения, пишет « Утро.ру» .