Северная Корея создала свой танк «Армата»

NI: КНДР представила танк М2020 на основе советского Т-62
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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, армия, гусеничный трак, танк, боевая машина
Северная Корея создала танк на базе советского Т-62 Фото:

Северная Корея представила новый танк М2020, построенный на базе советской машины Т-62. Внешне техника напоминает танк «Армата», недавно появившийся на вооружении российской армии, пишет издание The National Interest.

В материале сообщили, что КНДР продемонстрировала новый танк М2020. «Хотя внешне он похож на российский танк Т-14 „Армата“ и иранский „Зульфикар“, считается, что у него есть общие конструктивные особенности с гораздо более старым советским Т-62», — говорится в статье.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что танк «Армата» был успешно внедрен в Вооруженные силы РФ. The National Interest уже назвало эту машину самым мощным танком в мире, пишет «Национальная служба новостей».

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Северная Корея представила новый танк М2020, построенный на базе советской машины Т-62. Внешне техника напоминает танк «Армата», недавно появившийся на вооружении российской армии, пишет издание The National Interest. В материале сообщили, что КНДР продемонстрировала новый танк М2020. «Хотя внешне он похож на российский танк Т-14 „Армата“ и иранский „Зульфикар“, считается, что у него есть общие конструктивные особенности с гораздо более старым советским Т-62», — говорится в статье. Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что танк «Армата» был успешно внедрен в Вооруженные силы РФ. The National Interest уже назвало эту машину самым мощным танком в мире, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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