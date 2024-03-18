Боевик ДРГ, пытавшийся войти в Курскую область, сдался в плен и раскрыл планы ВСУ

Боевик ДРГ: ВСУ пытались провоцировать срыв выборов в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Целью проникновения украинских военных в Курскую область была провокация для срыва выборов в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевик диверсионно-разведывательной группы Украины сообщил, что целью проникновения в Курскую область являлась провокация во время выборов президента России. Также перед ДРГ изначально поставили задачу сделать фотографии в регионе. Об этом боевик рассказал в видео с допроса.

«Цель провокации — создать гнетущую обстановку и сорвать выборы президента России», — передает RT слова боевика. Он отметил, что при заходе в Курскую область перед членами диверсионной группы стояла задача сделать фото. Украина также заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.

Ранее Киев нанес удары по российским приграничным территориям в период выборов с 15 по 17 марта. В Минобороны России отметили, что артиллеристы из группировки «Запад» ликвидировали украинские ДРГ. Наводчик с позывным «Четвертый» заявил, что бои с ВСУ ведутся круглосуточно, в особенности активизировались отдельные диверсионные группы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевик диверсионно-разведывательной группы Украины сообщил, что целью проникновения в Курскую область являлась провокация во время выборов президента России. Также перед ДРГ изначально поставили задачу сделать фотографии в регионе. Об этом боевик рассказал в видео с допроса. «Цель провокации — создать гнетущую обстановку и сорвать выборы президента России», — передает RT слова боевика. Он отметил, что при заходе в Курскую область перед членами диверсионной группы стояла задача сделать фото. Украина также заверяла, что на границе особого сопротивления не будет. Ранее Киев нанес удары по российским приграничным территориям в период выборов с 15 по 17 марта. В Минобороны России отметили, что артиллеристы из группировки «Запад» ликвидировали украинские ДРГ. Наводчик с позывным «Четвертый» заявил, что бои с ВСУ ведутся круглосуточно, в особенности активизировались отдельные диверсионные группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...