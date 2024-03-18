Боевик ДРГ, пытавшийся войти в Курскую область, сдался в плен и раскрыл планы ВСУ

Боевик ДРГ: ВСУ пытались провоцировать срыв выборов в РФ

18 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Целью проникновения украинских военных в Курскую область была провокация для срыва выборов в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевик диверсионно-разведывательной группы Украины сообщил, что целью проникновения в Курскую область являлась провокация во время выборов президента России. Также перед ДРГ изначально поставили задачу сделать фотографии в регионе. Об этом боевик рассказал в видео с допроса. «Цель провокации — создать гнетущую обстановку и сорвать выборы президента России», — передает RT слова боевика. Он отметил, что при заходе в Курскую область перед членами диверсионной группы стояла задача сделать фото. Украина также заверяла, что на границе особого сопротивления не будет. Ранее Киев нанес удары по российским приграничным территориям в период выборов с 15 по 17 марта. В Минобороны России отметили, что артиллеристы из группировки «Запад» ликвидировали украинские ДРГ. Наводчик с позывным «Четвертый» заявил, что бои с ВСУ ведутся круглосуточно, в особенности активизировались отдельные диверсионные группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевик диверсионно-разведывательной группы Украины сообщил, что целью проникновения в Курскую область являлась провокация во время выборов президента России. Также перед ДРГ изначально поставили задачу сделать фотографии в регионе. Об этом боевик рассказал в видео с допроса. «Цель провокации — создать гнетущую обстановку и сорвать выборы президента России», — передает RT слова боевика. Он отметил, что при заходе в Курскую область перед членами диверсионной группы стояла задача сделать фото. Украина также заверяла, что на границе особого сопротивления не будет. Ранее Киев нанес удары по российским приграничным территориям в период выборов с 15 по 17 марта. В Минобороны России отметили, что артиллеристы из группировки «Запад» ликвидировали украинские ДРГ. Наводчик с позывным «Четвертый» заявил, что бои с ВСУ ведутся круглосуточно, в особенности активизировались отдельные диверсионные группы.