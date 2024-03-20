Боец «Ахмата» опубликовал кадры боев с бразильскими и польскими наемниками. Видео

20 марта 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Бои с наемниками проходили в Кременском лесу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети опубликовали редкие кадры боя российской армии с наемниками из Польши и Бразилии в Кременском лесу. Подобное видео опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». «Архивные кадры боя бразильских наемников в нашем Кременском лесу. Понятное дело, уже мертвых», — написал Аид в telegram-канале . Он добавил, что по рации на видео говорили немецкие наемники. Отмечается, что кадры сняты на нашлемную камеру одного из военных легиона. На данный момент ни одного иностранного наемника нет в живых. Видео попало в руки ВС РФ в качестве трофея, заявил командир разведывательной группы. Ранее сообщалось, что два снайпера России за минуту ликвидировали группу польских наемников. В ее состав входили 12 человек. Обнаружить военных удалось под городом Изюмом в «Шервудском лесу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети опубликовали редкие кадры боя российской армии с наемниками из Польши и Бразилии в Кременском лесу. Подобное видео опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». «Архивные кадры боя бразильских наемников в нашем Кременском лесу. Понятное дело, уже мертвых», — написал Аид в telegram-канале. Он добавил, что по рации на видео говорили немецкие наемники. Отмечается, что кадры сняты на нашлемную камеру одного из военных легиона. На данный момент ни одного иностранного наемника нет в живых. Видео попало в руки ВС РФ в качестве трофея, заявил командир разведывательной группы. Ранее сообщалось, что два снайпера России за минуту ликвидировали группу польских наемников. В ее состав входили 12 человек. Обнаружить военных удалось под городом Изюмом в «Шервудском лесу».