Боец «Ахмата» опубликовал кадры боев с бразильскими и польскими наемниками. Видео

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Бои с наемниками проходили в Кременском лесу Фото:
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В сети опубликовали редкие кадры боя российской армии с наемниками из Польши и Бразилии в Кременском лесу. Подобное видео опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Архивные кадры боя бразильских наемников в нашем Кременском лесу. Понятное дело, уже мертвых», — написал Аид в telegram-канале. Он добавил, что по рации на видео говорили немецкие наемники.

Отмечается, что кадры сняты на нашлемную камеру одного из военных легиона. На данный момент ни одного иностранного наемника нет в живых. Видео попало в руки ВС РФ в качестве трофея, заявил командир разведывательной группы.

Ранее сообщалось, что два снайпера России за минуту ликвидировали группу польских наемников. В ее состав входили 12 человек. Обнаружить военных удалось под городом Изюмом в «Шервудском лесу».

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В сети опубликовали редкие кадры боя российской армии с наемниками из Польши и Бразилии в Кременском лесу. Подобное видео опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». «Архивные кадры боя бразильских наемников в нашем Кременском лесу. Понятное дело, уже мертвых», — написал Аид в telegram-канале. Он добавил, что по рации на видео говорили немецкие наемники. Отмечается, что кадры сняты на нашлемную камеру одного из военных легиона. На данный момент ни одного иностранного наемника нет в живых. Видео попало в руки ВС РФ в качестве трофея, заявил командир разведывательной группы. Ранее сообщалось, что два снайпера России за минуту ликвидировали группу польских наемников. В ее состав входили 12 человек. Обнаружить военных удалось под городом Изюмом в «Шервудском лесу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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