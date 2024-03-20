В сети опубликовали редкие кадры боя российской армии с наемниками из Польши и Бразилии в Кременском лесу. Подобное видео опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
«Архивные кадры боя бразильских наемников в нашем Кременском лесу. Понятное дело, уже мертвых», — написал Аид в
Отмечается, что кадры сняты на нашлемную камеру одного из военных легиона. На данный момент ни одного иностранного наемника нет в живых. Видео попало в руки ВС РФ в качестве трофея, заявил командир разведывательной группы.
Ранее сообщалось, что два снайпера России за минуту ликвидировали группу польских наемников. В ее состав входили 12 человек. Обнаружить военных удалось под городом Изюмом в «Шервудском лесу».
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