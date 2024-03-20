Два российских снайпера уничтожили группу польских наемников. Видео

20 марта 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Среди ликвидированных наемников Польши был экс-майор регулярной польской армии Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Снайперы из России выследили и ликвидировали на харьковском направлении группу польских наемников, в состав которой входили 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на харьковском направлении», — передает telegram-канал. Отмечается, что снайперы три дня вели слежку за 12 иностранцами. Среди них был экс-майор регулярной польской армии Богуслав Пацек. Их обнаружили под городом Изюмом в «Шервудском лесу». Ранее артиллерия РФ уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к совершению терактов на российской территории. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, террористическая деятельность планировалась в районах Белгородской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снайперы из России выследили и ликвидировали на харьковском направлении группу польских наемников, в состав которой входили 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на харьковском направлении», — передает telegram-канал. Отмечается, что снайперы три дня вели слежку за 12 иностранцами. Среди них был экс-майор регулярной польской армии Богуслав Пацек. Их обнаружили под городом Изюмом в «Шервудском лесу». Ранее артиллерия РФ уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к совершению терактов на российской территории. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, террористическая деятельность планировалась в районах Белгородской области.