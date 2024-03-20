Два российских снайпера уничтожили группу польских наемников. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, снайпер, разведчик, разведка, спецназ, сво,  stock
Среди ликвидированных наемников Польши был экс-майор регулярной польской армии Фото:

Снайперы из России выследили и ликвидировали на харьковском направлении группу польских наемников, в состав которой входили 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на харьковском направлении», — передает telegram-канал. Отмечается, что снайперы три дня вели слежку за 12 иностранцами. Среди них был экс-майор регулярной польской армии Богуслав Пацек. Их обнаружили под городом Изюмом в «Шервудском лесу».

Ранее артиллерия РФ уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к совершению терактов на российской территории. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, террористическая деятельность планировалась в районах Белгородской области.

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Снайперы из России выследили и ликвидировали на харьковском направлении группу польских наемников, в состав которой входили 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на харьковском направлении», — передает telegram-канал. Отмечается, что снайперы три дня вели слежку за 12 иностранцами. Среди них был экс-майор регулярной польской армии Богуслав Пацек. Их обнаружили под городом Изюмом в «Шервудском лесу». Ранее артиллерия РФ уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к совершению терактов на российской территории. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, террористическая деятельность планировалась в районах Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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