Снайперы из России выследили и ликвидировали на харьковском направлении группу польских наемников, в состав которой входили 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на харьковском направлении», — передает telegram-канал. Отмечается, что снайперы три дня вели слежку за 12 иностранцами. Среди них был экс-майор регулярной польской армии Богуслав Пацек. Их обнаружили под городом Изюмом в «Шервудском лесу».
Ранее артиллерия РФ уничтожила базу украинских наемников, которые готовились к совершению терактов на российской территории. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, террористическая деятельность планировалась в районах Белгородской области.
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