Артисты записали альбом в памяти жертв теракта «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева»

Артисты спели песни Магомаева, чтобы помочь жертвам теракта в «Крокусе»

28 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Артисты записали песни и помогут жертвам теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен эстрадного певца Муслима Магомаева. Все доходы от прослушивания песен направят пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева». «Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм», — рассказали об альбоме в пресс-службе стримингового сервиса VK Музыка, который стал организатором записи. Отмечается, что все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим при теракте. В записи песен приняли участие такие артисты как Баста, Полина Гагарина, MACAN, Три дня дождя, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Стас Михайлов, Люся Чеботина, HammAli, Navai, Владимир Пресняков и другие. В альбоме можно услышать множество аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра, а также современного звучания. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его уже можно послушать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге «Звук». После теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева» многие артисты оказали поддержку семьям пострадавших и погибших. Так, певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, и хирург Тимур Хайдаров перевели крупные суммы денег в фонд «Российский красный крест». Ряд музыкантов отменили свои концерты. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявлял 24 марта днем общенационального траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен эстрадного певца Муслима Магомаева. Все доходы от прослушивания песен направят пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева». «Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм», — рассказали об альбоме в пресс-службе стримингового сервиса VK Музыка, который стал организатором записи. Отмечается, что все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим при теракте. В записи песен приняли участие такие артисты как Баста, Полина Гагарина, MACAN, Три дня дождя, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Стас Михайлов, Люся Чеботина, HammAli, Navai, Владимир Пресняков и другие. В альбоме можно услышать множество аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра, а также современного звучания. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его уже можно послушать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге «Звук». После теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева» многие артисты оказали поддержку семьям пострадавших и погибших. Так, певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, и хирург Тимур Хайдаров перевели крупные суммы денег в фонд «Российский красный крест». Ряд музыкантов отменили свои концерты. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявлял 24 марта днем общенационального траура.