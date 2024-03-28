Артисты записали альбом в памяти жертв теракта «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева»

Артисты спели песни Магомаева, чтобы помочь жертвам теракта в «Крокусе»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл, машины специальных служб
Артисты записали песни и помогут жертвам теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен эстрадного певца Муслима Магомаева. Все доходы от прослушивания песен направят пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева».

«Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм», — рассказали об альбоме в пресс-службе стримингового сервиса VK Музыка, который стал организатором записи. Отмечается, что все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим при теракте. В записи песен приняли участие такие артисты как Баста, Полина Гагарина, MACAN, Три дня дождя, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Стас Михайлов, Люся Чеботина, HammAli, Navai, Владимир Пресняков и другие.

В альбоме можно услышать множество аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра, а также современного звучания. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его уже можно послушать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге «Звук».

После теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева» многие артисты оказали поддержку семьям пострадавших и погибших. Так, певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, и хирург Тимур Хайдаров перевели крупные суммы денег в фонд «Российский красный крест». Ряд музыкантов отменили свои концерты.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявлял 24 марта днем общенационального траура.

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Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен эстрадного певца Муслима Магомаева. Все доходы от прослушивания песен направят пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева». «Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм», — рассказали об альбоме в пресс-службе стримингового сервиса VK Музыка, который стал организатором записи. Отмечается, что все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим при теракте. В записи песен приняли участие такие артисты как Баста, Полина Гагарина, MACAN, Три дня дождя, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Стас Михайлов, Люся Чеботина, HammAli, Navai, Владимир Пресняков и другие. В альбоме можно услышать множество аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра, а также современного звучания. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его уже можно послушать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге «Звук». После теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева» многие артисты оказали поддержку семьям пострадавших и погибших. Так, певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, и хирург Тимур Хайдаров перевели крупные суммы денег в фонд «Российский красный крест». Ряд музыкантов отменили свои концерты. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявлял 24 марта днем общенационального траура.
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