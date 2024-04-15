В Белом доме объяснили, почему помогают Израилю охотнее, чем Украине

Белый дом: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

15 апреля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Кирби подчеркнул разницу между СВО и конфликтом Ирана с Израилем Фото: Official White House / Cameron Smith Администрация Белого дома разъяснила, что ситуация в Украине существенно отличается от того, что происходит вокруг Израиля, и это не позволяет Соединенным Штатам напрямую вмешиваться в процесс отражения воздушных ударов на украинской территории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. «Это был ожидаемый вопрос. Каждый конфликт уникален, с различными условиями воздушного пространства и спецификой угроз», — прокомментировал на пресс -брифинге Джон Кирби вопрос о том, почему США не защищают Украину от ракетных атак. Кирби также напомнил о позиции президента Джо Байдена, который с начала украинского кризиса указывал на то, что США не будут участвовать в конфликте в качестве одной из сторон. «Мы обеспечивали Украину необходимыми средствами для защиты ее воздушного пространства. Однако в данный момент мы сталкиваемся с трудностями в этом направлении», — отметил он, выразив сожаление по поводу затягивания процесса принятия законопроекта о финансировании иностранных союзников, в том числе Израиля и Украины, в американском конгрессе. На прошедшей неделе американские вооруженные силы активно отражали ракетные и беспилотные удары Ирана, направленные против Израиля. Таковые последовали в ответ на атаку израильских сил по иранскому представительству в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Белого дома разъяснила, что ситуация в Украине существенно отличается от того, что происходит вокруг Израиля, и это не позволяет Соединенным Штатам напрямую вмешиваться в процесс отражения воздушных ударов на украинской территории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. «Это был ожидаемый вопрос. Каждый конфликт уникален, с различными условиями воздушного пространства и спецификой угроз», — прокомментировал на пресс-брифинге Джон Кирби вопрос о том, почему США не защищают Украину от ракетных атак. Кирби также напомнил о позиции президента Джо Байдена, который с начала украинского кризиса указывал на то, что США не будут участвовать в конфликте в качестве одной из сторон. «Мы обеспечивали Украину необходимыми средствами для защиты ее воздушного пространства. Однако в данный момент мы сталкиваемся с трудностями в этом направлении», — отметил он, выразив сожаление по поводу затягивания процесса принятия законопроекта о финансировании иностранных союзников, в том числе Израиля и Украины, в американском конгрессе. На прошедшей неделе американские вооруженные силы активно отражали ракетные и беспилотные удары Ирана, направленные против Израиля. Таковые последовали в ответ на атаку израильских сил по иранскому представительству в Сирии.