Mash: в приграничных районах создают группы по отлову дронов ВСУ

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В ночь на 19 апреля ВС РФ сбили украинские беспилотники с помощью пулеметов, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В приграничных российских регионов создали мобильные зенитные группы для перехвата беспилотников ВСУ. Так, в ночь на 19 апреля с помощью этих сил были сбиты два дрона в Белгородской области. Передает telegram-канал Mash.

«В приграничных регионах сформировали мобильные зенитные группы по отлову украинских дронов», — пишет Mash. Уточняется, что ночью над Старым Осколом в Белгородской области обнаружили два БПЛА. Тогда пулеметчики на джипах вывели дроны из строя с помощью пулеметов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 19 апреля было сбито 25 воздушных целей над Белгородской областью. Предварительно, пострадавших от украинских атак нет, пишет RT.

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В приграничных российских регионов создали мобильные зенитные группы для перехвата беспилотников ВСУ. Так, в ночь на 19 апреля с помощью этих сил были сбиты два дрона в Белгородской области. Передает telegram-канал Mash. «В приграничных регионах сформировали мобильные зенитные группы по отлову украинских дронов», — пишет Mash. Уточняется, что ночью над Старым Осколом в Белгородской области обнаружили два БПЛА. Тогда пулеметчики на джипах вывели дроны из строя с помощью пулеметов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 19 апреля было сбито 25 воздушных целей над Белгородской областью. Предварительно, пострадавших от украинских атак нет, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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