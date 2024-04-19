Mash: в приграничных районах создают группы по отлову дронов ВСУ

В приграничных российских регионов создали мобильные зенитные группы для перехвата беспилотников ВСУ. Так, в ночь на 19 апреля с помощью этих сил были сбиты два дрона в Белгородской области. Передает telegram-канал Mash.
«В приграничных регионах сформировали мобильные зенитные группы по отлову украинских дронов», — пишет Mash. Уточняется, что ночью над Старым Осколом в Белгородской области обнаружили два БПЛА. Тогда пулеметчики на джипах вывели дроны из строя с помощью пулеметов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 19 апреля было сбито 25 воздушных целей над Белгородской областью. Предварительно, пострадавших от украинских атак нет, пишет RT.
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