В Польше предложили разместить минные поля на границе с РФ и Белоруссией

29 апреля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Границы нужно укреплять минами, считает польский генерал Скшипчак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией необходимо укрепить минными полями. Такую идею предложил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «Польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас», — сказал Скшипчак в интервью сайту Delfi. Такие же меры стоит принять и на границе с Белоруссией. Как считает Скшипчак, Литва и Польша должны уже сейчас начать строительство мощных укреплений. И скрывать это не надо. Польские Вооруженные силы ранее подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной стала активность дальней авиации России. Польские ВВС не первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации. Но в Минобороны РФ отмечают, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией необходимо укрепить минными полями. Такую идею предложил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «Польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас», — сказал Скшипчак в интервью сайту Delfi. Такие же меры стоит принять и на границе с Белоруссией. Как считает Скшипчак, Литва и Польша должны уже сейчас начать строительство мощных укреплений. И скрывать это не надо. Польские Вооруженные силы ранее подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной стала активность дальней авиации России. Польские ВВС не первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации. Но в Минобороны РФ отмечают, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.