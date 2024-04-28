28 апреля 2024

В Польше предложили разместить минные поля на границе с РФ и Белоруссией

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Границы нужно укреплять минами, считает польский генерал Скшипчак Фото:

Польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией необходимо укрепить минными полями. Такую идею предложил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас», — сказал Скшипчак в интервью сайту Delfi. Такие же меры стоит принять и на границе с Белоруссией.

Как считает Скшипчак, Литва и Польша должны уже сейчас начать строительство мощных укреплений. И скрывать это не надо.

Польские Вооруженные силы ранее подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной стала активность дальней авиации России. Польские ВВС не первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации. Но в Минобороны РФ отмечают, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией необходимо укрепить минными полями. Такую идею предложил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «Польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас», — сказал Скшипчак в интервью сайту Delfi. Такие же меры стоит принять и на границе с Белоруссией. Как считает Скшипчак, Литва и Польша должны уже сейчас начать строительство мощных укреплений. И скрывать это не надо. Польские Вооруженные силы ранее подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной стала активность дальней авиации России. Польские ВВС не первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации. Но в Минобороны РФ отмечают, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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