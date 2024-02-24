Главные достижения ВС РФ ко второй годовщине СВО

ВС РФ за два года СВО уничтожили свыше 2,5 тысяч единиц бронетехники ВСУ

24 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ учли ошибки первого года СВО, заявил Алексей Живов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. За два года спецоперации силами российской армии уничтожена 2661 украинская боевая машина, а также достигнуты иные важные цели и задачи. «За первый год проведения СВО украинская сторона потеряла 1589 единиц бронетехники, включая трофеи и бронеавтомобили. На момент написания материала количество подбитой техники ВСУ за второй год спецоперации составило 1072. Всего — 2661 вражеская машина за два года боев», — сообщает «Ридус». Там добавили, что наибольшие потери украинских сил понесли советские БМП-1 — их уничтожено около 330 единиц. Также было уничтожено значительное количество украинских танков, в том числе средний танк Т-64 — 277 единиц и Т-72 — 165 единиц. Украине было поставлено множество западной бронетехники, однако это не смогло улучшить ситуацию на фронте. Немецкие танки Leopard-2 активно уничтожались в зоне боевых действий. Американские БМП Bradley, предназначенные для огневой поддержки пехоты, были активно использованы. Значительное количество этих бронемашин было потеряно ВСУ в контрнаступлении. Военный эксперт Алексей Живов отметил две ключевые победы, которые Москва получила во время второго года СВО. Это взятие Авдеевки и продвижение в сторону Славянска и Угледара, а также освобождение Марьинки — пригорода Донецка. Он также отметил, что в 2023 году удалось успешно организовать оборону в новых регионах и отразить украинское контрнаступление, на которое Запад и Киев делали большие ставки. За год спецоперации российская армия решала проблемы с оснащением военнослужащих, восстанавливала и привозила новую технику, внедряла беспилотную авиацию и цифровое управление боем. Изменились подходы к организации боевой работы. Результаты, включая взятие Авдеевки, свидетельствуют об успешной военной деятельности России в рамках СВО, заключил Живов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. За два года спецоперации силами российской армии уничтожена 2661 украинская боевая машина, а также достигнуты иные важные цели и задачи. «За первый год проведения СВО украинская сторона потеряла 1589 единиц бронетехники, включая трофеи и бронеавтомобили. На момент написания материала количество подбитой техники ВСУ за второй год спецоперации составило 1072. Всего — 2661 вражеская машина за два года боев», — сообщает «Ридус». Там добавили, что наибольшие потери украинских сил понесли советские БМП-1 — их уничтожено около 330 единиц. Также было уничтожено значительное количество украинских танков, в том числе средний танк Т-64 — 277 единиц и Т-72 — 165 единиц. Украине было поставлено множество западной бронетехники, однако это не смогло улучшить ситуацию на фронте. Немецкие танки Leopard-2 активно уничтожались в зоне боевых действий. Американские БМП Bradley, предназначенные для огневой поддержки пехоты, были активно использованы. Значительное количество этих бронемашин было потеряно ВСУ в контрнаступлении. Военный эксперт Алексей Живов отметил две ключевые победы, которые Москва получила во время второго года СВО. Это взятие Авдеевки и продвижение в сторону Славянска и Угледара, а также освобождение Марьинки — пригорода Донецка. Он также отметил, что в 2023 году удалось успешно организовать оборону в новых регионах и отразить украинское контрнаступление, на которое Запад и Киев делали большие ставки. За год спецоперации российская армия решала проблемы с оснащением военнослужащих, восстанавливала и привозила новую технику, внедряла беспилотную авиацию и цифровое управление боем. Изменились подходы к организации боевой работы. Результаты, включая взятие Авдеевки, свидетельствуют об успешной военной деятельности России в рамках СВО, заключил Живов.