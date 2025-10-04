В Ростовской области изъяли 11 детей у приемной матери

В городе Шахты Ростовской области сотрудники полиции изъяли из семьи 11 несовершеннолетних, включая сирот и детей с инвалидностью, по подозрению в жестоком обращении со стороны приемной матери. Уголовное дело по этому факту завершено и направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
«Полиция Шахт завершила расследование уголовного дела о жестоком обращении с детьми: 11 несовершеннолетних изъяты из опасных условий», — говорится в сообщении в telegram-канале МВД по региону. Оперативная информация о нарушениях поступила от министерства образования региона, после чего стражи порядка и органы опеки провели совместную проверку условий проживания несовершеннолетних.
По данным ведомства, каждый из потерпевших детей был опрошен с обязательным участием педагогов-психологов и законных представителей. Сейчас дети временно находятся под защитой органов опеки и попечительства, их дальнейшая судьба будет определяться после решения Мирового суда Шахтинского района. Мать детей обвиняют по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
