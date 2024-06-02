Следком завершил расследование дела против журналиста Гордона*

Расследование уголовных дел в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом) завершено. Материалы переданы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Для передачи в суд направлены дела, возбужденные против Гордона. Используя свои соцсети и СМИ, он неоднократно распространял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывал такую деятельность», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что Гордон распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.
Также Гордон неоднократно совершал действия, которые были направлены на возбуждение ненависти. Еще он призывал к началу ядерного конфликта. Помимо этого, Гордон постоянно призывал к уничтожению российских граждан. В розыск его объявили в начале этого года.
*Дмитрий Гордон внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом
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