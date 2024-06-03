Турчаку предсказали губернаторское кресло

В ближайшем будущем первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в настоящее время Республикой Алтай управляет Олег Хорохордин, однако вопрос о продлении его полномочий вызывает сомнения.
Отставка Хорохордина может быть связана со снижением доверия к нему со стороны населения. Он занимает эту должность с 2019 года, тогда он набрал 58,8% голосов при явке 49,9%.
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