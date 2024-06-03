Турчаку предсказали губернаторское кресло

Вице-спикер Совфеда Турчак может стать губернатором Республики Алтай
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, турчак андрей
Андрей Турчак может заменить на посту губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина Фото:

В ближайшем будущем первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в настоящее время Республикой Алтай управляет Олег Хорохордин, однако вопрос о продлении его полномочий вызывает сомнения.

Отставка Хорохордина может быть связана со снижением доверия к нему со стороны населения. Он занимает эту должность с 2019 года, тогда он набрал 58,8% голосов при явке 49,9%.

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В ближайшем будущем первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в настоящее время Республикой Алтай управляет Олег Хорохордин, однако вопрос о продлении его полномочий вызывает сомнения. Отставка Хорохордина может быть связана со снижением доверия к нему со стороны населения. Он занимает эту должность с 2019 года, тогда он набрал 58,8% голосов при явке 49,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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