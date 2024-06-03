Турчаку предсказали губернаторское кресло

Вице-спикер Совфеда Турчак может стать губернатором Республики Алтай

03 июня 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак может заменить на посту губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшем будущем первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в настоящее время Республикой Алтай управляет Олег Хорохордин, однако вопрос о продлении его полномочий вызывает сомнения. Отставка Хорохордина может быть связана со снижением доверия к нему со стороны населения. Он занимает эту должность с 2019 года, тогда он набрал 58,8% голосов при явке 49,9%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшем будущем первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в настоящее время Республикой Алтай управляет Олег Хорохордин, однако вопрос о продлении его полномочий вызывает сомнения. Отставка Хорохордина может быть связана со снижением доверия к нему со стороны населения. Он занимает эту должность с 2019 года, тогда он набрал 58,8% голосов при явке 49,9%.