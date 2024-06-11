Орбакайте ответила своим недоброжелателям

Орбакайте заявила своим хейтерам, что у нее в жизни все хорошо
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Орбакайте осадила хейтеров за негатив на своей странице в соцсети Фото:

Певица Кристина Орбакайте ответила своим хейтерам словами о том, что у нее в жизни все хорошо, а также множество творческих планов. Она отметила, что весь негатив от недоброжелателей не прилипает к ней и она продолжает двигаться и усердно работать.

«Настолько нездоровый интерес вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал такому пиару. <…> Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда», — заявила Орбакайте. Такие слова она написала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также певица сравнила плохие слова от недоброжелателей с грязью, которая к ней не прилипает. Она отметила, что ей всегда было и будет, что спеть и сказать для благодарных фанатов.

В комментариях пользователи соцсети недоумевали, что за скандал произошел межу артисткой и недоброжелателями. Одни написали, что давно забыли про существование Орбакайте, другие отметили, что не понимают посыла сообщения певицы.

Ранее Орбакайте вернулась в Россию из США, чтобы заработать на выступлениях. Она также повысила ценник на свои концерты, теперь он составляет 5,5 млн рублей, а не 4,5 млн, как было прежде. Отмечается, что после выступлений в РФ у артистки запланирован тур по Канаде и Штатам.

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Певица Кристина Орбакайте ответила своим хейтерам словами о том, что у нее в жизни все хорошо, а также множество творческих планов. Она отметила, что весь негатив от недоброжелателей не прилипает к ней и она продолжает двигаться и усердно работать. «Настолько нездоровый интерес вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал такому пиару. <…> Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда», — заявила Орбакайте. Такие слова она написала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также певица сравнила плохие слова от недоброжелателей с грязью, которая к ней не прилипает. Она отметила, что ей всегда было и будет, что спеть и сказать для благодарных фанатов. В комментариях пользователи соцсети недоумевали, что за скандал произошел межу артисткой и недоброжелателями. Одни написали, что давно забыли про существование Орбакайте, другие отметили, что не понимают посыла сообщения певицы. Ранее Орбакайте вернулась в Россию из США, чтобы заработать на выступлениях. Она также повысила ценник на свои концерты, теперь он составляет 5,5 млн рублей, а не 4,5 млн, как было прежде. Отмечается, что после выступлений в РФ у артистки запланирован тур по Канаде и Штатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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