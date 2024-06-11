11 июня 2024

Минсельхоз призвал не допускать резкого повышения цен на мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, мясо, апк, сельское хозяйство, разделка, обвалка
За последний месяц мясо подорожало на 0,5%-3% Фото:

Заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Титов призвал представителей бизнеса следить за стоимостью мяса. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания с ключевыми производителями продукции.

«Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо. Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной для жителей», — говорится в сообщении ведомства.

Представители бизнеса сообщили, что работают над обеспечением стабильной ситуации на рынке. Они отметили, что сейчас наблюдается сезонный рост цен на мясную продукцию, характерный для лета, и пообещали, что цены скоро начнут «традиционно снижаться». Мясная продукция подорожала у производителей за последний месяц на 0,5%-3%.

Потребление мяса в России составляет 80 килограмм на человека, ранее рассказал президент РФ Владимир Путин. В мире этот показатель равняется 40-42 килограмм на человека. По его словам, РФ занимает четвертое место в мире по производству мяса и вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией, пишет «Национальная служба новостей».

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Заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Титов призвал представителей бизнеса следить за стоимостью мяса. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания с ключевыми производителями продукции. «Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо. Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной для жителей», — говорится в сообщении ведомства. Представители бизнеса сообщили, что работают над обеспечением стабильной ситуации на рынке. Они отметили, что сейчас наблюдается сезонный рост цен на мясную продукцию, характерный для лета, и пообещали, что цены скоро начнут «традиционно снижаться». Мясная продукция подорожала у производителей за последний месяц на 0,5%-3%. Потребление мяса в России составляет 80 килограмм на человека, ранее рассказал президент РФ Владимир Путин. В мире этот показатель равняется 40-42 килограмм на человека. По его словам, РФ занимает четвертое место в мире по производству мяса и вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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