Минсельхоз призвал не допускать резкого повышения цен на мясо

12 июня 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

За последний месяц мясо подорожало на 0,5%-3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Титов призвал представителей бизнеса следить за стоимостью мяса. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания с ключевыми производителями продукции. «Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо. Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной для жителей», — говорится в сообщении ведомства. Представители бизнеса сообщили, что работают над обеспечением стабильной ситуации на рынке. Они отметили, что сейчас наблюдается сезонный рост цен на мясную продукцию, характерный для лета, и пообещали, что цены скоро начнут «традиционно снижаться». Мясная продукция подорожала у производителей за последний месяц на 0,5%-3%. Потребление мяса в России составляет 80 килограмм на человека, ранее рассказал президент РФ Владимир Путин. В мире этот показатель равняется 40-42 килограмм на человека. По его словам, РФ занимает четвертое место в мире по производству мяса и вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Титов призвал представителей бизнеса следить за стоимостью мяса. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания с ключевыми производителями продукции. «Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо. Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной для жителей», — говорится в сообщении ведомства. Представители бизнеса сообщили, что работают над обеспечением стабильной ситуации на рынке. Они отметили, что сейчас наблюдается сезонный рост цен на мясную продукцию, характерный для лета, и пообещали, что цены скоро начнут «традиционно снижаться». Мясная продукция подорожала у производителей за последний месяц на 0,5%-3%. Потребление мяса в России составляет 80 килограмм на человека, ранее рассказал президент РФ Владимир Путин. В мире этот показатель равняется 40-42 килограмм на человека. По его словам, РФ занимает четвертое место в мире по производству мяса и вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией, пишет «Национальная служба новостей».