Столтенберг: НАТО не считает удары своим оружием по территории РФ эскалацией

13 июня 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не согласен с тем, что удары по РФ приведут к эскалации конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не считает, что применение Украиной западного оружия, в том числе истребителей F-16, по России является эскалацией конфликта. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО. «Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — заявил Йенс Столтенберг. Таким образом он ответил на вопрос касательно использования ВСУ F-16. Его слова прозвучали в прямой трансляции, которую ведет сайт НАТО . Ранее США разрешили Украине использовать поставленное вооружение для ударов по территории РФ. Это было сделано для того, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ в Харьковской области. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такое решение было логичным. Президент России Владимир Путин назвал это серьезной эскалацией конфликта. В ответ он решил в будущем начать поставки вооружения в те страны, которые способны атаковать врагов Москвы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО не считает, что применение Украиной западного оружия, в том числе истребителей F-16, по России является эскалацией конфликта. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО. «Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — заявил Йенс Столтенберг. Таким образом он ответил на вопрос касательно использования ВСУ F-16. Его слова прозвучали в прямой трансляции, которую ведет сайт НАТО. Ранее США разрешили Украине использовать поставленное вооружение для ударов по территории РФ. Это было сделано для того, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ в Харьковской области. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такое решение было логичным. Президент России Владимир Путин назвал это серьезной эскалацией конфликта. В ответ он решил в будущем начать поставки вооружения в те страны, которые способны атаковать врагов Москвы, передает RT.