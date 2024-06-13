Столтенберг: НАТО не считает удары своим оружием по территории РФ эскалацией

НАТО не считает, что применение Украиной западного оружия, в том числе истребителей F-16, по России является эскалацией конфликта. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.
«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», — заявил Йенс Столтенберг. Таким образом он ответил на вопрос касательно использования ВСУ F-16. Его слова прозвучали в прямой трансляции, которую ведет
Ранее США разрешили Украине использовать поставленное вооружение для ударов по территории РФ. Это было сделано для того, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ в Харьковской области. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что такое решение было логичным.
Президент России Владимир Путин назвал это серьезной эскалацией конфликта. В ответ он решил в будущем начать поставки вооружения в те страны, которые способны атаковать врагов Москвы, передает RT.
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