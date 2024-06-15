Популярный мессенджер предупредил о блокировке российских аккаунтов из-за санкций

Slack разослал уведомление о блокировке аккаунтов российских пользователей

15 июня 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

/ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Популярный корпоративный мессенджер Slack заявил, что заблокирует все аккаунты, связанные с Россией. Соответствующая информация содержится в рассылке для российских пользователей. В письмах сообщается, что мера связана с западными санкциями против России. «Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — говорится в письмах, которые пришли российским пользователям от мессенджера. Содержание передают РБК. Уточняется, что эта мера будет осуществлена в течение 30 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярный корпоративный мессенджер Slack заявил, что заблокирует все аккаунты, связанные с Россией. Соответствующая информация содержится в рассылке для российских пользователей. В письмах сообщается, что мера связана с западными санкциями против России. «Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — говорится в письмах, которые пришли российским пользователям от мессенджера. Содержание передают РБК. Уточняется, что эта мера будет осуществлена в течение 30 дней.