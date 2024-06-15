Популярный мессенджер предупредил о блокировке российских аккаунтов из-за санкций

Slack разослал уведомление о блокировке аккаунтов российских пользователей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть ВКонтакте. Курган, наушники, вконтакте, соцсеть, пк, мессенджер, персональный компьютер, социальная сеть, вк, интернет, компьютер, интернет зависимость
/ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Популярный корпоративный мессенджер Slack заявил, что заблокирует все аккаунты, связанные с Россией. Соответствующая информация содержится в рассылке для российских пользователей. В письмах сообщается, что мера связана с западными санкциями против России.

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — говорится в письмах, которые пришли российским пользователям от мессенджера. Содержание передают РБК. Уточняется, что эта мера будет осуществлена в течение 30 дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярный корпоративный мессенджер Slack заявил, что заблокирует все аккаунты, связанные с Россией. Соответствующая информация содержится в рассылке для российских пользователей. В письмах сообщается, что мера связана с западными санкциями против России. «Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — говорится в письмах, которые пришли российским пользователям от мессенджера. Содержание передают РБК. Уточняется, что эта мера будет осуществлена в течение 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...