Гражданин РФ задержан в Германии по подозрению в шпионаже

Немецкая полиция задержала граждан трех стран за шпионаж
По подозрению в шпионаже в Германии задержаны граждане России, Армении и Украины. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.
«Троих мужчин с паспортами РФ, Украины и Армении задержали сегодня во Франкфурте-на-Майне. Они собирали информацию для зарубежной спецслужбы», — говорится в сообщении генпрокуратуры, которое опубликовано на официальном сайте.
Сейчас все задержанные арестованы. Они отправлены в СИЗО. Утверждается, что иностранные граждане шпионили за кафе, где должен был оказаться украинец, чья личность не раскрывается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.