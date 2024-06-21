Гражданин РФ задержан в Германии по подозрению в шпионаже

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Немецкая полиция задержала граждан трех стран за шпионаж
Немецкая полиция задержала граждан трех стран за шпионаж Фото:

По подозрению в шпионаже в Германии задержаны граждане России, Армении и Украины. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.

«Троих мужчин с паспортами РФ, Украины и Армении задержали сегодня во Франкфурте-на-Майне. Они собирали информацию для зарубежной спецслужбы», — говорится в сообщении генпрокуратуры, которое опубликовано на официальном сайте.

Сейчас все задержанные арестованы. Они отправлены в СИЗО. Утверждается, что иностранные граждане шпионили за кафе, где должен был оказаться украинец, чья личность не раскрывается.

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По подозрению в шпионаже в Германии задержаны граждане России, Армении и Украины. Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ. «Троих мужчин с паспортами РФ, Украины и Армении задержали сегодня во Франкфурте-на-Майне. Они собирали информацию для зарубежной спецслужбы», — говорится в сообщении генпрокуратуры, которое опубликовано на официальном сайте. Сейчас все задержанные арестованы. Они отправлены в СИЗО. Утверждается, что иностранные граждане шпионили за кафе, где должен был оказаться украинец, чья личность не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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