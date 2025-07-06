Российский теннесист Хачанов прошел в четвертьфинал «Уимблдона-2025»

Теннисист Карен Хачанов обыграл польского соперника Камиля Майхршака
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Хачанов впервые с 2021 года прошел в четвертьфинал «Уимблдона»
Хачанов впервые с 2021 года прошел в четвертьфинал «Уимблдона» Фото:

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в игре против поляка Камиля Майхршака на четвертом круге «Уимблдона». Таким образом «двадцатая ракетка мира» Хачанов открыл себе путь в четвертьфинал чемпионата.

Игра 1/8 финала началась 6 июля в 15:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 и 6:3. Своей победой Хачанов оборвал череду удач Майхржака, который выигрывал три последних матча подряд.

Для Карена Хачанова выход в четвертьфинал стал первым в сезоне турнира «Большого шлема». Всего спортсмен добирался до этой ступени соревнований шесть раз в карьере. Лучшим результатом для теннисиста стал четвертьфинал-2021, и сейчас у него есть все шансы, чтобы обновить свой рекорд. Теперь Хачанову предстоит сыграть с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.

Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир, входящий в четверку турниров «Большого шлема». Игры проходят в Великобритании.

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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в игре против поляка Камиля Майхршака на четвертом круге «Уимблдона». Таким образом «двадцатая ракетка мира» Хачанов открыл себе путь в четвертьфинал чемпионата. Игра 1/8 финала началась 6 июля в 15:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 и 6:3. Своей победой Хачанов оборвал череду удач Майхржака, который выигрывал три последних матча подряд. Для Карена Хачанова выход в четвертьфинал стал первым в сезоне турнира «Большого шлема». Всего спортсмен добирался до этой ступени соревнований шесть раз в карьере. Лучшим результатом для теннисиста стал четвертьфинал-2021, и сейчас у него есть все шансы, чтобы обновить свой рекорд. Теперь Хачанову предстоит сыграть с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном. Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир, входящий в четверку турниров «Большого шлема». Игры проходят в Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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