Российский теннесист Хачанов прошел в четвертьфинал «Уимблдона-2025»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в игре против поляка Камиля Майхршака на четвертом круге «Уимблдона». Таким образом «двадцатая ракетка мира» Хачанов открыл себе путь в четвертьфинал чемпионата.
Игра 1/8 финала началась 6 июля в 15:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 и 6:3. Своей победой Хачанов оборвал череду удач Майхржака, который выигрывал три последних матча подряд.
Для Карена Хачанова выход в четвертьфинал стал первым в сезоне турнира «Большого шлема». Всего спортсмен добирался до этой ступени соревнований шесть раз в карьере. Лучшим результатом для теннисиста стал четвертьфинал-2021, и сейчас у него есть все шансы, чтобы обновить свой рекорд. Теперь Хачанову предстоит сыграть с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.
Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир, входящий в четверку турниров «Большого шлема». Игры проходят в Великобритании.
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