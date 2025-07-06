В аэропорту Пскова введены ограничения на полеты

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ВСУ готовят атаку на Псков
ВСУ готовят атаку на Псков Фото:

Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Псковской области. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Также глава региона отметил, что в некоторых районах города возможны проблемы с мобильным интернетом.

В связи с угрозой вражеской атаки Росавиация ограничила работу псковского аэропорта. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты. 

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Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Псковской области. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Также глава региона отметил, что в некоторых районах города возможны проблемы с мобильным интернетом. В связи с угрозой вражеской атаки Росавиация ограничила работу псковского аэропорта. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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