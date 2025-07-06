В аэропорту Пскова введены ограничения на полеты

ВСУ готовят атаку на Псков
Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Псковской области. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Также глава региона отметил, что в некоторых районах города возможны проблемы с мобильным интернетом.
В связи с угрозой вражеской атаки Росавиация ограничила работу псковского аэропорта. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты.
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