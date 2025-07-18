Песков объяснил слова Захаровой о готовности РФ наносить удары по объектам Запада

Песков: любые военные объекты на Украине - законная цель для ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что военные объекты Украины являются законной целью для России
Песков заявил, что военные объекты Украины являются законной целью для России Фото:

Россия рассматривает любые военные объекты на территории Украины, используемые для атак против РФ, как законные цели для ударов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание официального представителя МИД Марии Захаровой относительно возможностей ответных действий Москвы.

«Имеется в виду на территории Украины. Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для РФ», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия наносить удары по военным объектам западных стран в случае угрозы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право предпринять решительные меры в ответ на любые действия, способные создать угрозу национальной безопасности страны. Такое заявление она сделала, комментируя публикацию ежегодного оборонного доклада Японии — так называемой «Белой книги по обороне». В представленном японским правительством документе вновь содержатся обвинения в адрес России, а также затрагиваются темы, касающиеся КНДР и Китая.

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Россия рассматривает любые военные объекты на территории Украины, используемые для атак против РФ, как законные цели для ударов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание официального представителя МИД Марии Захаровой относительно возможностей ответных действий Москвы. «Имеется в виду на территории Украины. Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для РФ», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия наносить удары по военным объектам западных стран в случае угрозы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право предпринять решительные меры в ответ на любые действия, способные создать угрозу национальной безопасности страны. Такое заявление она сделала, комментируя публикацию ежегодного оборонного доклада Японии — так называемой «Белой книги по обороне». В представленном японским правительством документе вновь содержатся обвинения в адрес России, а также затрагиваются темы, касающиеся КНДР и Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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