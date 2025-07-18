Песков - URA.RU: угрозы американского генерала Калининграду будут учтены в диалоге с США

Песков: угрозы американского генерала Калининграду будут учтены в диалоге с США
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле рассказали, что будет с диалогом с США после угроз американского генерала захватить Калининград
В Кремле рассказали, что будет с диалогом с США после угроз американского генерала захватить Калининград Фото:

В Кремле заявили, что угрозы в адрес Калининградской области со стороны американского генерала Кристофера Донахью, который также является командующим сухопутными войсками НАТО, будут учитываться в переговорах России и США. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, идет нелегкий процесс вывода российско-американских отношений из кризиса.

«Диалог [Москвы и Вашингтона] диалогом. Сейчас, собственно, идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный, он растянутый по времени. Ну конечно, все такие заявления учитываются», — заявил Песков.

Командующий сухопутными войсками НАТО, а также американскими силами в Европе и Африке Донахью объявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Поскольку регион окружен странами НАТО, сделать это, по его мнению, возможно.

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В Кремле заявили, что угрозы в адрес Калининградской области со стороны американского генерала Кристофера Донахью, который также является командующим сухопутными войсками НАТО, будут учитываться в переговорах России и США. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, идет нелегкий процесс вывода российско-американских отношений из кризиса. «Диалог [Москвы и Вашингтона] диалогом. Сейчас, собственно, идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный, он растянутый по времени. Ну конечно, все такие заявления учитываются», — заявил Песков. Командующий сухопутными войсками НАТО, а также американскими силами в Европе и Африке Донахью объявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Поскольку регион окружен странами НАТО, сделать это, по его мнению, возможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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