Песков - URA.RU: угрозы американского генерала Калининграду будут учтены в диалоге с США

В Кремле заявили, что угрозы в адрес Калининградской области со стороны американского генерала Кристофера Донахью, который также является командующим сухопутными войсками НАТО, будут учитываться в переговорах России и США. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, идет нелегкий процесс вывода российско-американских отношений из кризиса.
«Диалог [Москвы и Вашингтона] диалогом. Сейчас, собственно, идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный, он растянутый по времени. Ну конечно, все такие заявления учитываются», — заявил Песков.
Командующий сухопутными войсками НАТО, а также американскими силами в Европе и Африке Донахью объявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Поскольку регион окружен странами НАТО, сделать это, по его мнению, возможно.
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