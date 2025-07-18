В ВСУ оскорбились после слов Зеленского о демобилизации

Командир ВСУ обвинил Зеленского в бессердечности из-за его слов о демобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Ярославского, Зеленский превращает страну в полигон
По мнению Ярославского, Зеленский превращает страну в полигон Фото:

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация произойдет «только после победы», воспринимаются как приговор для сотен тысяч украинских военных и их семей. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

«Вчерашний вопрос президенту о демобилизации и ответ: „Только после победы“ прозвучали как приговор для сотен тысяч человек», — сказал Ярославский, передает «Страна.ua». Он также выразил обеспокоенность по поводу запуска программы «Тест на Украине», в рамках которой иностранные компании могут испытывать свои вооружения на линии фронта. По мнению Ярославского, это превращает страну в полигон, а украинских солдат — в объект для испытаний новых видов вооружений.

Ранее тема мобилизации уже становилась предметом острых дискуссий в Верховной Раде. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время одного из заседаний парламента вступил в перепалку с президентом Зеленским, требуя ясности по вопросу ротации и демобилизации военнослужащих.

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация произойдет «только после победы», воспринимаются как приговор для сотен тысяч украинских военных и их семей. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. «Вчерашний вопрос президенту о демобилизации и ответ: „Только после победы“ прозвучали как приговор для сотен тысяч человек», — сказал Ярославский, передает «Страна.ua». Он также выразил обеспокоенность по поводу запуска программы «Тест на Украине», в рамках которой иностранные компании могут испытывать свои вооружения на линии фронта. По мнению Ярославского, это превращает страну в полигон, а украинских солдат — в объект для испытаний новых видов вооружений. Ранее тема мобилизации уже становилась предметом острых дискуссий в Верховной Раде. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время одного из заседаний парламента вступил в перепалку с президентом Зеленским, требуя ясности по вопросу ротации и демобилизации военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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