Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация произойдет «только после победы», воспринимаются как приговор для сотен тысяч украинских военных и их семей. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.
«Вчерашний вопрос президенту о демобилизации и ответ: „Только после победы“ прозвучали как приговор для сотен тысяч человек», — сказал Ярославский, передает «Страна.ua». Он также выразил обеспокоенность по поводу запуска программы «Тест на Украине», в рамках которой иностранные компании могут испытывать свои вооружения на линии фронта. По мнению Ярославского, это превращает страну в полигон, а украинских солдат — в объект для испытаний новых видов вооружений.
Ранее тема мобилизации уже становилась предметом острых дискуссий в Верховной Раде. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время одного из заседаний парламента вступил в перепалку с президентом Зеленским, требуя ясности по вопросу ротации и демобилизации военнослужащих.
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