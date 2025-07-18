Кремль расценивает заявления НАТО о подавлении оборонительного потенциала Калининградской области как часть враждебной политики альянса, вынуждающей Россию усиливать меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Он также прокомментировав 18-й пакет санкций ЕС, перспективы работы мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в России, юбилей помощника президента Владимира Мединского и переговоры с Украиной. Все главные заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
График президента: рабочий день и международный звонок
Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит день в Кремле в спокойном рабочем режиме. «Сегодня день спокойный, идут встречи, ближе к вечеру запланирован международный телефонный разговор. Проинформируем», — отметил он. Также в открытом формате состоится встреча с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.
18-й пакет санкций ЕС
Комментируя введение 18-го пакета санкций ЕС, Песков назвал их незаконными и частью антироссийской политики Европы. «Мы видим последовательную антироссийскую линию Европы. Мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными и выступаем против них», — заявил он.
По его словам, Россия выработала «иммунитет» к санкциям, адаптировавшись к ним, но новый пакет будет проанализирован для минимизации последствий. Песков подчеркнул, что санкции наносят ущерб и странам, их вводящим: «Каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для тех, кто к нему присоединяется, это оружие обоюдоострое».
Перспективы работы WhatsApp в России
Комментируя слова депутата Госдумы Антона Горелкина о возможном уходе мессенджера с российского рынка, Песков признал популярность платформы. «WhatsApp — самый популярный сервис во многих странах, в том числе в России, это сервис номер один», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Однако он подчеркнул, что все сервисы обязаны соблюдать законы страны. Песков не уточнил, какие условия должен выполнить WhatsApp, чтобы остаться на рынке, но отметил, что вопрос будет решаться в рамках законодательства.
Заявления НАТО о Калининграде
На вопрос о заявлении командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью об оперативном подавлении оборонительного потенциала Калининградской области, Песков назвал его частью череды враждебных заявлений. «Это еще одно заявление в череде агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей европейских ведомств. НАТО — это инструмент конфронтации, блок, который враждебен по отношению к нашей стране», — сказал он. По его словам, такие заявления вынуждают Россию учитывать их и принимать меры для обеспечения безопасности, заявил Песков в ответ на вопрос URA.RU.
Переговоры с Украиной: позитивный сигнал от Зеленского
Песков положительно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизировать переговорный процесс. «Это позитивный сигнал. Мы согласны. Мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — сказал он. По его словам, Россия готова к продолжению диалога, несмотря на сложную ситуацию на фоне конфликта.
Право России на удары по военным объектам на Украине
Комментируя слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о праве России наносить удары по военным объектам стран, использующих оружие против РФ, Песков уточнил: «Имеются в виду военные объекты на территории Украины. Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для РФ». Он не упомянул о планах атаковать западные страны.
Заявления Трампа и диалог с США
На вопрос, означают ли недавние заявления президента США Дональда Трампа о прекращении диалога с Россией, Песков ответил: «Мы исходим из того, что это не так. Это разные темы — урегулирование на Украине и наши отношения, где накопилось много проблем». Он отметил, что диалог с Вашингтоном осложнен, но продолжается, несмотря на заявления НАТО, включая слова Донахью о Калининграде.
Юбилей Мединского: праздник в рабочем режиме
Отвечая на вопрос о 55-летии помощника президента РФ Владимира Мединского, Песков сообщил, что юбилей отмечается в рабочей обстановке. «Сегодня он был на планерке, его все поздравили — это общая практика. Сегодняшний рабочий день будем посвящать имениннику», — отметил он, уточнив, что торжеств не планируется.
*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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